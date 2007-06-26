Declaran a La Mojana como zona de desastre departamental

Con optimismo y esperanza los habitantes de La Mojana sucreña recibieron la declaratoria de la región como zona de desastre departamental. Dijeron que la medida era necesaria e importante y confiaron en que ahora se tengan las herramientas para sacar a la comunidad de la miseria en que se encuentra. En esta región que incluye poblaciones de los departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia cerca de 120 mil personas permanecen damnificadas por lafuerte creciente del río Cauca, que a juicio de habitantes de la zona y de funcionarios de organismos de socorro es la más grave de los últimos 40años. Los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre, en el sur de Sucre han sido los más afectados por la grave emergencia invernal que desde hace más de unmes azota esta parte del territorio nacional. Los mojoneros esperan que los recursos que el gobierno central podrá disponer para atender a los damnificados, luego de esta declaratoria, sirvanpara superar la grave crisis social y económica que vive la región donde los habitantes quedaron en la más completa miseria luego de que el invierno arrasara con cultivos, destruyera viviendas, vías y puentes. Los damnificados en su mayoría permanecen en albergues provisionales donde cada día se proliferan enfermedades como la gripa, problemas respiratorios,diarrea y fiebre entre otras patologías que afectan especialmente a los niños. Actualmente en lo que respecta al departamento de Sucre la situación más difícil se presenta en el municipio de San Benito Abad donde más de 2 milfamilias en los últimos días han resultado damnificadas por la creciente del río san Jorge, por este hecho las autoridades de Sucre incluyeron estapoblación en la zona de emergencia.