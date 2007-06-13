Las lluvias también azotan a Chocó. En La Mojana sucreña piden ayuda internacional

Una niña muerta y alrededor de 20 mil personas damnificadas dejan las intensas lluvias en siete municipios ribereños del río Atrato, en el departamento del Chocó, denunciaron líderes comunitarios.Nevardo Perea, representante del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Atrato, informó que en los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Bella Vista, Quibdó, Carmen del Darién, Río Sucio y el Medio Atrato, hay aproximadamente 20 mil personas que perdieron sus bienes por las inundaciones y una niña ahogada.Señaló que hasta el momento ningún organismo de socorro y de emergencia, ni el gobierno nacional, han hecho presencia para ayudar a estas comunidades que están totalmente inundadas por el desbordamiento del río Atrato.Agregó el líder comunitario que estas personas están aguantando hambre, ya que se perdieron los cultivos. Tambien se registra una crisis en materia de salud por el aumento de zancudos, varios casos de paludismo y brote en la piel de los niños.En La Mojana piden ayuda internacionalLos alcaldes de los municipios de la región de La Mojana, afectada desde hace tres semanas por la emergencia invernal, solicitaron ayudas a la Comunidad Internacional, especialmente alimentos, para atender la grave crisis humanitaria que afecta a cerca de 100 mil personas.Francisco Gómez Osorio, alcalde de Majagual Sucre, dijo que ya hizo contactos con entidades como Acción Contra el Hambre, la Unión Europea y Naciones Unidas, pero le han exigido la autorización del gobierno nacional para poder atender la solicitud de ayuda. El mandatario local dijo que en la zona la situación es realmente triste y dramática por la falta de alimentos y por los problemas que se presentan como consecuencia de la emergencia sanitaria. Dijo que aunque han llegado ayudas del gobierno departamental y del gobierno nacional, éstas han sido insuficientes por la magnitud de la tragedia y el alto número de damnificados. Además de alimentos, los damnificados están pidiendo ayudas en medicina, colchonetas, ropa y plásticos para construir cambuches en los terraplenes donde puedan refugiarse y evitar las lluvias y las crecientes.