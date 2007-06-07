Cada 24 horas la temporada de lluvias deja 2 mil 700 damnificados en Colombia

Las cifras del Sistema Nacional de Emergencias ya superan los 250 mil damnificados en tres meses de la primera temporada de lluvias. El reporte habla de 175 municipios afectados.La Dirección del Socorro Nacional de la Cruz Roja, le confirmó a Caracol Radio que el número de familias afectadas ya supera las del mismo periodo del 2006 , considerado uno de los más fuertes de los últimos tiempos. En este momento los organismos de socorro concentrran sus operaciones de atención a damnificados y la distribución de ayuda alimentaria y no alimentaria en los departamentos de Valle, Arauca, La Guajira, Atlántico y La Mojana sucreña. A esta zona del país llegará una unidad móvil de salud, que trabajará principalmente con los ciudadanos damnificados en las poblaciones de Majagual y Guranda en el departamento de Sucre. La Cruz Roja Colombiana tiene habilitadas las seccionales de Bogotá, Sincelejo,Cartagena, Valledupar, Cali y Pereira para la recepción de ayudas como alimentos, ropa y enseres. El Sistema Nacional de Emergencias reiteró una vez más a los pobladores de zonas de riesgo, que tomen medidas de autoprotección, ante la posibilidad de nuevas inundaciones, vendavales y deslizamientos de tierra. Nechí está casi totalmente inundadoEl 90 por ciento de la zona urbana de Nechí, bajo Cauca Antioqueño, permanece inundado por el desbordamiento de los ríos que atraviesan a ese municipio, emergencia en la que están afectadas por lo menos mil familias.Según el alcalde José Camilo Echeverri, la inundación podría incrementarse en las próximas horas debido a que la fuerza del río está derribando las murallas de concreto y en otros lugares las ha sobrepasado y debilitado.Otra dificultad es que los albergues están completamente copados y la situación se agrava por la masiva presencia de niños que tienen la protección en los lugares dispuestos por el municipio.Un niño de 13 meses, hijo de una humilde familia de pescadores en Nechí, se convirtió en la nueva víctima del invierno, al perecer ahogado en el sector de la Española, el cual permanece anegado.Según el mandatario local, el padre del menor salió a realizar sus faenas y dejó al niño al cuidado de su madre, quien estaba dormida y no se dió cuenta cuando el niño cayó de su cama a las aguas que inundan la vivienda y que alcanzan una altura de casi un metro.