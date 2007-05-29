Crece escándalo por permisos de tránsito para carros de los congresistas

Los permisos especiales para el tránsito de vehículos, expedidos por la Cámara de Representantes, también se han concedido a empresas privadas e incluso dos entidades oficiales "le prestan" carros a congresistas.

Caracol Radio estableció que entre los 501 permisos otorgados por la presidencia de la Cámara figura un vehículo de la Contraloría Distrital de Barranquilla con autorización para movilizar, aparentemente, al representante conservador Jorge Gerlein Echevarría, del departamento de Atlántico.

La Secretaría de Salud de Cundinamarca también tiene un permiso de tránsito de un carro para el representante liberal José Joaquín Camelo.

En cuanto a empresas privadas, varias de ellas también le "prestan carros" a los congresistas, que consiguen el permiso especial de tránsito para dichos vehículos. Por ejemplo, Adotex S.A. tiene una autorización asignada al representante Simón Gaviria Muñoz, Harinera del Valle otro para Roy Barreras, y en Barranquilla el representante Eduardo Crissien tiene uno permiso para la empresa Zoocriadero Colombian Croco Ltda.

Otras congresistas que han pedido permisos para automotores de empresas son Heriberto Sanabria, del Valle (Coimpuestos S.A.), el recien vinculado a la parapolítica del Tolima Gonzalo García Angarita (Cariz Hermanos S.C.), Héctor Faber Giraldo, del Partido de la U del Quindío (Vargas López e Hijos, S. en C.), Oscar Gómez Agudelo, de Cambio Radical del Quindío (Grupo Empresarial Natan), Fabio Raul Amin, de Córdoba (Lopeca Ltda.), Manuel Antonio Carebilla, de Amazonas (Basic E.U.) Omar Florez, de Antioquia (Inversiones Lina María Ltda.) y Jorge Enrique Rozo, de Cundinamarca (Coodemcun Ltda.).

También está el caso del representante Héctor Julio Alfonso, el hijo de 'La Gata', quien ha pedido seis permisos, uno de los cuales está a nombre de una empresa llamada Uniproducciones TV.

El 'record' de permisos

Al confrontar los 566 permisos otorgados por las directivas de la Cámara, los representantes que más han conseguido son:

Fernando Tafur, presidente de la Comisión de Etica, del partido Apertura Liberal y del movimiento de Enilce López, 'La Gata', con 20 autorizaciones. Una de ellas la tiene un vehículo en que se moviliza la hija menor de la chancera en Barranquilla.

También tenía 20 autorizaciones el representante Venus Albeiro Silva, del Polo democrático de Bogotá, aunque ya devolvió oficialmente 12 de ellos. Uno de los permisos estaba en un vehículo que fue puesto en venta con el atractivo de 'tener permiso del Congreso para transitar en horario de pico y placa".

En el 'ranking' le sigue Bernardo Miguel Elías,de Córdoba, presidente de la Comisión Tercera, y del Partido de la U con 14 permisos. Y con 9 autorizaciones figuran Pedrito Tomás Pereira, miembro del DNC, 9 permisos, cuatro de los cuales están a nombre de mujeres particulares, y el ex presidente de la Cámara William Vélez Mesa, de Colombia Democrática, quien sostiene que además posee algunos permisos otorgados por la Policía de Medellín.

Con ocho permisos para carros están los representantes Gabriel Antonio Espinosa Arrieta, liberal de Sucre, ya mencionado en la parapolítica; Vladimiro Nicolás Cuello Daza, conservador de La Guajira, quien no registró la propiedad de 4 de los carros, y Ciro Antonio Rodríguez, conservador de Norte de Santander.

Casi todos los representantes vinculados con la parapolítica tienen una numerosa cuota de permisos, mientras que quienes entraron a reemplazar a los detenidos por esos hechos, también gozan de varias autorizaciones.

Es el caso de Víctor Julio Vargas (reemplazo de Alfonso Campo Escobar), conocido como 'El Inválido' porque figuraba como pensionado por una enfermedad irreversible con incapacidad laboral del 95 por ciento, quien tiene seis permisos. Igual número tiene José María Conde, reemplazo de Eric Morris, mientras que el segundo del fugitivo Jorge Luis Caballero, Rodrigo Roncallo, también tiene permisos para 6 automotores.