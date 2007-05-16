Mancuso habla de Bavaria y Postobón, de los congresistas de las AUC y de los dirigentes regionales a su servicio

Salvatore Mancuso anunció al iniciar su segunda jornada de versión libre ante la fiscalía en Medellín, que se referirá expresamente a las empresas Bavaria, Postobón y otras multinacionales que habrían apoyado económicamente el proyecto paramilitar; de los que llamó "sus congresistas" y de alcaldes de Córdoba y Sucre que estuvieron bajo su mando. El desmovilizado de las autodefensas Salvatore Mancuso Gómez divulgó una nueva lista de dirigentes políticos y personalidades que supuestamente tuvieron relaciones con ese grupo armado ilegal.-Durante la jornada, entregó un listado de las personas, especialmente dirigente políticos, en su mayoría de los departamentos de Córdoba, como relacionados o controlados por las Autodefensas en diversos períodos, desde la aparición del grupo armado ilegal.Mancuso reportó como relacionados con las AUC a Eleonora Pineda, Miguel de la Espriella, Muriel Benito-Revollo, Julio Manzur, Salomón Náder, Juancho Duque, Juan José García, Zulema Jattin, Reginaldo Montes, José María López, Musa Besaile, Alfonso López Cossio, Alfonso Ilsaca.-Según las declaraciones de Salvatore Mancuso el actual alcalde de San Onofre, Jorge Blanco, fue elegido con el respaldo y apoyo de las Autodefensas, y en la Asamblea Departamental de Córdoba tuvieron al diputado Edgar Benítez.-Alcaldes de CórdobaTambién afirmó que 25 de los 28 alcaldes de Córdoba estaban bajo las órdenes de Salvatore Mancuso, otros dos a órdenes de Fredy Herrera, alias El Alemán (jefe del Bloque Élmer Cárdenas(, y el último aliado de Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias Don Berna.Concretamente mencionó que estaban bajos sus orientaciones los alcaldes Mario Pineda, de Valencia; Sigifredo y Santos Negret, de Tierralta; Ferney Bertel, de Buenavista, Rodolfo Montes, de Lorica; Martín Álvarez y Wílmer Pérez, por San Antero, Moisés Náder, en Montelíbano; Wilson Negrete, en San Bernardo del Viento; Julio Álvarez y Carlos Rodríguez, el el municipio de Chinú; Juan Carlos Casado, en San Andrés de Sotavento, y Carlos Vergara, en Puerto Escondido.-Admitió que las informaciones relacionadas con las vinculaciones de dirigentes políticos en el departamento de Sucre fueron entregadas por Edward Cobos, alias Diego Vecino, según las cuales la diputada Nelly Blanco, era la cuota de las Autodefensas en la Asamblea de Sucre.-Confirmó además las relaciones del exalcalde de Sincelejo, el excongresista Jairo Merlano, y el alcalde de Coveñas, Pedro Petrón Luna.-Sin embargo, los periodistas de Caracol Radio en Sincelejo y Montería, precisan que el nombre de la la señora Nelly Blanco no corresponde a ninguna de las dirigente políticas más conocidas de esos departamento, y puede haber alguna confusión con los nombres de funcionarios o una diputadas actuales.Fuentes de financiaciónEn la instalación de la jornada de versión libre en Medellín, Salvatore Mancuso anticipó que referirá en detalle la forma como dos importantes empresas multinacionales y colombianas, entre ellas Bavaria y Postobón financiaron a los grupos armados ilegales de extrema derecha.-Al ser consultado por el Fiscal que adelanta la diligencia judicial, sobre la forma de financiación de esas estructura el ex jefe paramilitar expresó que más adelante precisará detalles de cómo se desarrollaban esas operaciones de receptación de esos recursos.-También adelantó que revelará aspectos de apoyo que en su momento las Autodefensas brindaron a la ex representante a la Cámara por Antioquia, Rocío Arias Hoyos.-A la jornada de este miércoles asisten familiares de víctimas de la violencia paramilitar de Cúcuta y Sabanalarga, quienes albergan la esperanza de conocer alguna noticia de la suerte de sus seres queridos.-