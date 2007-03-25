El ministro de Defensa niega incidente fronterizo con Ecuador

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, rechazó las versiones del gobierno ecuatoriano sobre la muerte, en su territorio, de dos ciudadanos de ese país, a manos del Ejército colombiano.Dijo que se trataba de dos guerrilleros de las Farc que fueron abatidos en combate dentro del territorio nacional, pero que posteriormente los cadáveres fueron trasladados al otro lado de la frontera, en territorio del vecino país.Afirmó que, sin embargo, se iniciaron las investigaciones de rigor para establecer con claridad lo ocurrido.Santos hizo el pronunciamiento durante una breve escala técnica en la Primera Brigada de la Infantería de Marina en Corozal, departamento de Sucre.Aumenta la tensión diplomática por incidente militar en la frontera colombo - ecuatorianaLos familiares de dos hombres muertos en una operación del Ejército, en un punto de la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador el pasado jueves, denunciaron que los cadáveres fueron vestidos con camuflados y hechos pasar como guerrilleros."No es cierto que mi esposo fuera guerrillero y menos un alto jefe. Era un campesino", dijo al diario El Comercio de Quito Rosa Alvarez, viuda del ecuatoriano Jorge Plaza, uno de los fallecidos.Entre tanto Nora Acosta, viuda del otro muerto, identificado como Daniel Marroquí, denunció que los militares vistieron el cadáver de su esposo con un traje militar para legalizar el asesinato."Mi esposo no fue guerrillero. Cuando se lo llevaron le pusieron vestimenta militar para justificar su muerte, es indignante", dijo.El coronel Gonzalo Cabezas, jefe de la policía en Sucumbíos (Ecuador), denunció que los militares colombianos incursionaron en territorio ecuatoriano y se llevaron a las personas que luego aparecieron muertas en Puerto Asis.Por el hecho la cancillería ecuatoriana solicitó al Ministerio de Defensa colombiano un informe con los detalles de la operación que realizó el Ejército.Caracol Radio consultó fuentes del comando de la Brigada 27, que realizó la operación, e insistieron en que el procedimiento se realizó en territorio colombiano, que el muerto tiene antecedentes judiciales, que no es ciudadano ecuatoriano y que se enfrentó a las tropas.