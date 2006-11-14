Gobierno: no habrá beneficios de justicia y paz para congresistas prófugos

El vice ministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes aseguró que según una lectura que hace el gobierno de la Ley de Justicia y Paz, se concluye que los congresistas Alvaro García, Jairo Merlano y Erik Morris no serán cobijados por esta.Dijo que los comandantes desmovilizados entregaron una lista al momento de su entrega, con los nombres de miembros de su grupo que se verían cobijados con los beneficios de dicha norma, y que según lo conocido hasta ahora, en esos listados no aparecen reseñados los tres congresistas."Si lo congresistas llegan a alegar que pertenecieron a determinado grupo o bloque de las Autodefensas, pero no figuran en las listas de los paramilitares desmovilizados podría significar que uno u otro de los congresistas no han dicho la verdad y por lo tanto perderían todos los beneficios", anotó el viceministro Reyes.El funcionario concluyó que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia y que esa decisión será respetada por el gobierno.Habían pedido licenciasEn un verdadero dilema se encuentra la mesa directiva del Congreso de la República sobre la situación de los congresistas Alvaro García, Erik Morris y Jairo Merlano, del departamento de Sucre, vinculados a una investigación por presuntos nexos con el paramilitarismoEn momentos en que las directivas de la corporación se disponían a estudiar la suspensión en sus funciones de los 3 legisladores, inesperadamente aparecieron 3 solicitudes de licencias, con fecha jueves 9 de noviembre, el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura.La presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro expresó que la mesa directiva se reunirá para tomar una decisión, pero Caracol Radio conoció que los vice presidentes Camilo Sánchez Ortega del liberalismo, y Plinio Olano de Cambio Radical, consideran que por tratarse de un tema delicado y polémico, la situación debe ser definida por las plenarias de las dos corporaciones.La procuraduría también investigaEl procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón , confirmó que su despacho avanza en la investigación por los hechos en el departamento de Sucre, sobre presuntos vínculos de congresistas con el paramilitarismo. El jefe del Ministerio Público dijo que se está recepcionando toda la información sobre el tema, entre ella la recopilada por la Fiscalía sobre el computador de alias "Jorge 40" .Advirtió que se iniciarán procesos disciplinarios, no solo contra los congresistas de Sucre, sino contra todos los dirigentes de ese departamento que llegaran a estar comprometidos en posibles nexos con grupos al margen de la ley.