No aparecen los tres congresistas investigados por presuntos nexos con las AUC

La Fiscalía y el Das verifican si uno de los 3 congresistas cobijados con la orden de captura por su supuesta vinculación con el paramilitarismo, huyó del país. De momento, las autoridades vienen recibiendo informaciones sobre el paradero de los dos legisladores requeridos. Inicialmente los organismos habrían dado un compás de espera para que se presentaran, pero en este momento la policía judicial ha emprendido la labor de prosecución. Se dice que los abogados de los congresistas estarían interesados en pactar un sitio de reclusión. Lo cierto es que aún no hay luz verde para que se efectúe una captura. Paralelamente a este hecho, la Fiscalía fijó para el próximo martes 14 de noviembre la indagatoria de la ex congresista Muriel de Jesús Benito Rebollo, quien está relacionado en el computador de alias "Jorge 40".Persecución en SucreLa Policía inició los operativos para capturar a los tres congresistas de ese departamento a los que se les dictó medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia.El coronel Jorge Andrés Rodríguez, comandante de la Policía en Sucre, informó que las acciones se adelantan en las propiedades donde se cree que puedan estar los parlamentarios investigados por presuntos nexos con paramilitares.El oficial indicó que de acuerdo con las averiguaciones que han adelantado, los congresistas no estarían ya en el departamento, aunque continuarán con los operativos.Funcionarios del DAS, que también participan en los operativos, señalaron que ésta es ya es una orden de captura pública por lo que no se requeriría del documento de la Corte Suprema para proceder a la detención.Partidos estudian futuro político de congresistas investigadosLos dos partidos a los que pertenecen los tres congresistas del departamento de Sucre y que fueron cobijados con medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia, se declararon respetuosos de esa decisión y expresaron que en las próximas horas luego de un análisis de los estatutos, determinarán sobre la surte de esos legisladores.Colombia Democrática a través de su director , Mario Uribe Escobar, sobre el caso de Alvaro García Romero y Erik Morris Taboada, expresó que dentro de la investigación continuará una amplia etapa probatoria en la que tendrán la oportunidad de controvertir los cargos que se le imputan.Agrega que la medida no supone la imposición de una condena y que los organismos estatutarios del partido evaluarán sus efectos frente a las normas internas que rigen la colectividad y se pronunciarán al respecto.De otro lado el Partido de la U , del cual hace parte el senador Jairo Merlano, hizo en Pereira una reunión preliminar y después de muchos contactos telefónicos decidió que el martes próximo en un pleno de ese movimiento se tomarán decisiones en conjunto.El Codirector de la U, Luis Guillermo Vélez, dijo a Caracol Radio que una de las posibilidades para estudiar es la de determinar una suspensión provisional por cuanto hasta ahora la investigación está en curso y la U no se puede adelantar a sentencias de la Corte Suprema de Justicia.