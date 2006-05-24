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09 jul 2026 Actualizado 10:07

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La Costa Atlántica y el Valle del Cauca son las zonas más expuestas al fraude electoral

Según el mapa de riesgo entregado por la Misión de Observación Electoral en Colombia, la zona norte es en este momento la más vulnerable y expuesta a este tipo de delitos.La directora de la Misión, Alejandra Barrientos, sostuvo que se debe observar con atención lo que sucede en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, porque desde las elecciones de 2002 han ocurrido serias irregularidades

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Según el mapa de riesgo entregado por la Misión de Observación Electoral en Colombia, la zona norte es en este momento la más vulnerable y expuesta a este tipo de delitos.
La directora de la Misión, Alejandra Barrientos, sostuvo que se debe observar con atención lo que sucede en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, porque desde las elecciones de 2002 han ocurrido serias irregularidades, en particular relacionadas con la presentación de candidatos o listas únicas a los comicios.
"Nos preocupa Buenaventura, porque se han visto casos permanentes de fraude; un gran porcentaje de las mesas que fueron anuladas en comicios anteriores estaban ubicadas allí", denunció Barrientos.
La Misión de Observación Electoral Colombia alertó además sobre las presiones armadas por parte de los grupos al margen de la ley hacia los electores en departamentos como Guaviare, Putumayo, el oriente de Antioquia, Chocó y el departamento de Huila.

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