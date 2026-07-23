Unión Europea impone nuevas sanciones a Rusia

Los países de la UE lograron este jueves un acuerdo para desbloquear el vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, con la extensión durante 12 meses del tope al precio del petróleo, fijado en 44,10 dólares, como una de las principales medidas.

El acuerdo llega tras semanas de negociación marcadas por las reticencias de algunos países a la prohibición de transportar gas natural licuado (GNL) ruso a terceros países, una medida con fuerte impacto en el sector naviero europeo especializado en ese transporte, como el de Grecia.

Finalmente, se acordó una exención limitada para los contratos y compras vinculados firmados antes del 24 de febrero de 2022, con restricciones a cualquier ampliación futura de dichas transferencias y a una revisión anual por parte del Consejo de la UE -los países-.

El paquete, propuesto por la Comisión Europea (CE) el 9 de junio, contempla además el mayor número de inclusiones individuales en listas de sanciones de los últimos cuatro años, con restricciones y prohibiciones de transacciones dirigidas al sector financiero ruso y nuevas medidas relacionadas con las criptomonedas, aunque el texto final aún no se ha refrendado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo y afirmó en la red social X que las sanciones “continúan debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia”.

Von der Leyen precisó que el paquete suma 32 nuevos bancos rusos a la lista de entidades sujetas a prohibición de transacciones, además de plataformas de criptomonedas y de comercio de petróleo.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, definió el pacto como “otro paso decisivo para intensificar la presión sobre Rusia” y aseguró que el apoyo europeo a Ucrania “sigue siendo inquebrantable”.

La presidencia irlandesa del Consejo de la UE señaló, por su parte, que el acuerdo busca “golpear las fuentes de ingresos de Rusia, dificultar su flota en la sombra y alterar sus cadenas de suministro”. EFE