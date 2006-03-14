En el Senado la renovación fue del 50 por ciento. En la Cámara sobrepasa el 57 por ciento

Las Cámaras Legislativas fueron renovadas en más de la mitad de sus integrantes luego de las elecciones del pasado domingo. En el Senado de la República los nuevos integrantes ascienden a 20, además de 24 legisladores que hacen tránsito desde la Cámara de Representantes; seis vuelven de nuevo a la corporación y 50 repiten curul.A esta corporación no volverán en el próximo periodo por falta de votos, el actual vicepresidente, Edgar Artunduaga, el ex presidente de la Dirección Liberal, Camilo Sanchez Ortega, el veterano conservador Enrique Gómez Hurtado, el uribista del Valle José Renan Trujillo, el antioqueño Bernardo Alejandro Guerra, el conservador de Norte de Santander Guillermo Chavez, la cundinamarques e integrante del Directorio Nacional Conservador Carlina Rodriguez, la dirigente de Risaralda Maria Isabel Mejia y el polémico legislador uribista Carlos Moreno de Caro.En la Cámara de Representantes, de 166 miembros la corporación tendrá 96 caras nuevas, dos que regresan luego de varios años de receso y uno más que proviene del Senado. También se presentó el caso en cuatro departamentos que renovaron totalmente su representación, Quindio, Arauca, Guaviare y Amazonas, donde fueron derrotados sus actuales congresistas. Uno de los llamados " quemados " en este grupo fue el veterano representante uribista Adalberto Jaimes.Dentro de los perdedores más notables se encuentra el expresidente de la Dirección Liberal del Magdalena, Joaquin José Vives. En ese mismo departamento fue derrotado Sergio Diazgranados, quien aspiraba al senado por el Partido de la U.Varios fueron los actuales representantes que fracasaron en su intento por llegar al Senado y que de todas formas no regresan al Congreso después del 20 de julio. Entre ellos figuran el exgobernador de Caldas Tony Jozame, el exgobernador del Cauca César Negret, el transportador de Bogotá José Gonzálo Gutierrez, la dirigente vallecaucana Griselda Janeth Restrepo, los conservadores Milton Rodriguez, de Cundinamarca, Hernando Torres Barrera, de Boyacá, Rocio Arias, defensora del proceso de negociación con las Autodefensas, lo mismo que la conservadora de Sucre, Muriel Benitorrevollo.Dentro de los Representantes a la Cámara que tampoco pudieron repetir curul por falta de votos están Telesforo Pedraza, de Bogotá, Eleonora Pineda, de Cordoba y José Maria Imbet, de Bolivar.