Petro propone que el Estado asuma la mitad de la deuda de Nueva EPS como deuda pública

El presidente Gustavo Petro aseguró que cerca de la mitad de la deuda de Nueva EPS corresponde a obligaciones de la Nación y planteó que esos recursos sean reconocidos como deuda pública nacional para garantizar el financiamiento del sistema de salud.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que Nueva EPS, actualmente bajo intervención, divulgara sus estados financieros de 2024, en los que reportó un incremento de sus pasivos, patrimonio negativo y una situación financiera que la entidad atribuye a deudas acumuladas durante varios años.

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La propuesta del presidente

A través de un pronunciamiento, Petro afirmó que de los cerca de $22 billones en obligaciones de Nueva EPS, $11 billones corresponden al Estado, mientras que la otra mitad sería responsabilidad de actores privados.

“La mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la Nación, es decir 11 billones de pesos que la Nación debe pagar; la otra mitad es de privados.”

El jefe de Estado pidió que el Ministerio de Hacienda reconozca esa obligación y la convierta en deuda pública nacional.

“El ministro de Hacienda debe, por la salud del pueblo, reconocer la deuda que corresponde al Estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación.”

¿Aumentaría la deuda pública?

El mandatario reconoció que la medida incrementaría la deuda nacional, aunque sostuvo que se trata de un pasivo que ya existe y que debe ser asumido por el Estado.

“¿Aumenta la deuda nacional? Sí, pero hay que reconocer la realidad que deja un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década.”

Además, insistió en que las obligaciones deben ser asumidas por quien corresponda.

“Las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados.”

El presidente también señaló que los recursos que, a su juicio, debe asumir la Nación deberían destinarse prioritariamente al fortalecimiento de la red pública de salud.

Entre los destinos que mencionó están:

Pago de deudas a hospitales públicos.

Financiamiento de centros y puestos de salud.

Pago de obligaciones relacionadas con medicamentos.

Cumplimiento de compromisos con el personal del sector salud.

Lo que reportó Nueva EPS

En el comunicado divulgado por la entidad intervenida, el agente especial Jorge Iván Ospina informó que los estados financieros reflejan una situación acumulada durante años.

La administración de Nueva EPS aseguró que adelanta un proceso de saneamiento financiero y depuración contable con el objetivo de estabilizar la entidad y recuperar su sostenibilidad.