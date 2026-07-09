Ministro de Ambiente designado afirma que empalme del sector supera el 75% y pide balance de gestión

El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, aseguró que el proceso de empalme del sector ambiental avanza en más de un 75%, previo a asumir oficialmente sus funciones. Sin embargo, señaló que solicitó información adicional para conocer en detalle el estado en el que recibirá la cartera.

A través de un derecho de petición dirigido al Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental (SINA), Arjona pidió un balance sobre la gestión administrativa, financiera y misional del sector, incluyendo la ejecución de recursos públicos, contratos, programas y proyectos estratégicos.

Dentro de la solicitud también se encuentran temas relacionados con los avances en la lucha contra la deforestación, la delimitación de páramos, la gestión de áreas protegidas, los mercados de carbono, los recursos destinados a la COP16 y el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales asumidos por Colombia.

Ampliar Cerrar

El ministro designado aseguró que este proceso busca identificar los principales retos que tendrá el sector ambiental y conocer los resultados de las políticas implementadas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, Arjona señaló que durante el proceso de transición se han identificado otros asuntos que deberán ser revisados por el próximo Gobierno, como la transición energética, aunque este tema corresponde principalmente al sector de Minas y Energía.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: