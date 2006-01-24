Detenido padrastro que abusaba sexualmente de menor de dos años

La Policía Metropolitana detuvo al padrastro luego de que la abuela de la menor denunciara el caso.

El director de Investigaciones Especiales de la Sijín, mayor Gilberto Espinoza dijo que también se detuvo a Ruth Elizabeth Nieto Rodríguez, madre biológica de la niña, pues a pesar de conocer el abuso contra su hija, nunca lo denunció a las autoridades.

Reveló que la menor se encuentra hospitalizada en una clínica al norte de Bogotá.

Medicina Legal comprobó que la niña tenía mordiscos y signos de violencia sexual que la tienen en grave estado de salud.

La pareja fue detenida en la casa de la mujer cuando el abusador hacia una visita.

La niña quedó incapacitada por 56 días por la gravedad de sus heridas y será dejada en manos del ICBF.