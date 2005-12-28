Uribe califica a las FARC de 'narcoterroristas y asesinos miserables'

El presidente Alvaro Uribe, anunció una ofensiva contra el narcotráfico y la guerrilla, luego de deplorar el asesinato de 29 militares muertos en el municipio de Vista hermosa en el departamento del Meta y calificó de "asesinos miserables" a los miembros de esa organización ilegal.Luego de tres horas de consejo de seguridad con la cúpula militar el Jefe de Estado anunció el aceleramiento del pago de pensiones a las familias que han perdido a sus seres queridos en combate. El Jefe de Estado, dijo que mientras España, Francia y Suiza presentan una propuesta para un acuerdo humanitario, que fue acogida por el Gobierno, la "respuesta de las FARC es asesinar miserablemente a representantes de la fuerza pública(...)estamos frente a miserables terroristas", subrayó.Tras pedir "al mundo acompañar al Estado de Derecho" contra los terroristas, Uribe anunció importantes recompensas "con pago inmediato", para los "desertores de grupos terroristas con armas e información". Reveló que como consecuencia de los programas de erradicación manual de hoja de coca de las zonas sembradas en el Meta, han salido de la región 3.650 personas que recogían la hoja para los narcotraficantes, conocidas localmente como "raspachines". "El mundo, los ecologistas, que sepan que parques naturales como La Macarena han sido totalmente violados por las FARC", que ha sembrado 4.000 hectárea de cultivos ilícitos, dijo. Anunció que a partir del 20 de enero del año entrante "60 grupos de erradicadores de droga" estarán en ese parque para acabar con todas las plantaciones ilegales, protegidos por la policía. "Concentraremos todos los grupos de erradicación manual en La Macarena y no saldremos hasta que no haya sido erradicada la última mata de coca", afirmó. A 29 se eleva el número de militares muertos en ataque contra la brigada móvil en Vista Hermosa, MetaEl soldado profesional Luis Felipe Espinosa Cortés, oriundo de Bogotá, único uniformado que permanecía desaparecido fue hallado sin vida en la zona del ataque. Fuentes militares confirmaron que en zona rural de Vista Hermosa se libran algunos enfrentamientos entre las tropas que persiguen a la columna de guerrilleros que protagonizó el ataque y un grupo de subversivos.Durante toda la mañana se realizaron en la base militar de Apiái las diligencias forenses a los 3 suboficiales y 26 soldados, labores se retrasaron un poco por algunas dificultades logísticas y la gran cantidad de cuerpos. Esta tarde comenzarían a ser trasladados a sus lugares de origen los cadáveres de los militares caídos en la emboscada.Del grupo de uniformados muertos 9 eran del departamento de Antioquia, pero también habían soldados del Tolima, Cundinamarca, Cesar, Meta, Magdalena y Sucre.Soldados muertos:Cabo Segundo. Ferney PerdomoCabo Segundo. Jhon Edison CastilloCabo Segundo. Ricardo GarcíaProfesionales:Jairo Herneiber CruzJhon Oswaldo CorreaJhon Corredor PaezJhon Ferney CrespoAlberto Cuadrado MezaErnesto CuervoWalter CuestaOscar Hernández RamírezEdilberto Laureano CepedaJosé del Carmen GalvánAntonio José GarridoJuan Garro CarmonaLuis Girata MoralesJorge Alberto GómezRuben Dario GonzálezLeonardo Segundo MartínezNeicer Mena MurilloManuel Salvador OrtízIthait Contreras GómezManuel Emilio DelgadoJorge Eliecer EscobarRafael Ricardo GodoyOsman José González Luis Felipe Espinosa