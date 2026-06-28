CTI hizo efectiva la captura del presunto feminicida de Natalia Villalba

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden de captura expedida contra el ciudadano británico, Foster Martinson, presunto responsable de causarle la muerte a Natalia Villalba, de 36 años el pasado 18 de junio, en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

El extranjero fue expulsado de territorio ecuatoriano luego de ser aprehendido en atención a una notificación roja de Interpol. A su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue recibido por funcionarios de Migración Colombia y posteriormente puesto a disposición para avanzar con el proceso de judicialización.

Este domingo 28 de junio la Fiscalía presentará a Martinson ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Según la Fiscalía, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento donde se encontraba la víctima y la agredió hasta causarle la muerte.

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.