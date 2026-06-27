Ejército incautó en Cesar más de una tonelada de cocaína que sería del ELN

El Ejército incautó en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), 1.5 toneladas de cocaína que pertenecería al Frente Camilo Torres del Eln.

El alcaloide fue encontrado en un laboratorio clandestino que fue intervenido durante una operación conjunta con la Policía. Allí asimismo fueron incautados más de 1.200 galones de combustible.

Pero en dicha operación no solamente se encontró cocaína y combustible. Las tropas del Ejército y la Policía además incautaron 19 artefactos explosivos también presuntamente pertenecientes a la guerrilla del Eln.

Según la inteligencia estos elementos iban a ser lanzados contra efectivos de la Fuerza Pública por medio de rampas.

“Se logró establecer, mediante labores de inteligencia militar, que estas cargas explosivas improvisadas, debido a sus características, serían lanzadas mediante rampas fijas contra las tropas que permanentemente desarrollan operaciones en esta zona del país” se lee.

De acuerdo con el reporte de la institución, con dicha incautación se afectó en más de 12.200 millones de pesos las finanzas de ese grupo armado propietario de los elementos incautados.

A su vez, se evitó la circulación de más de 1.540.000 dosis de cocaína en Centroamérica y Europa.