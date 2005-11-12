Sigue el drama por las lluvias en Colombia. Se reportan emergencias en Atlántico, Córdoba, Risaralda y Sucre

Las lluvias siguen causando estragos en varias regiones del país, donde ya son 80 los muertos y millares de damnificados. Durante las últimas horas hubo inundaciones en el barrio El Dorado, de Montería, donde dos personas fueron quemadas por un rayo.En Barranquilla fueron anegados alrededor de 50 barrios, una persona fue declarada como desaparecida y varios vehículos fueron afectados por los arroyos que tradicionalmente se forman sobre sus vías.En Pueblo Rico, departamento de Risaralda, se declaró la alerta roja por el daño de las tuberías del acueducto, que mantienen sin el servicio de agua potable a buena parte de la población.En Sucre se reportó el daño de un puente, arrasado por una creciente, con lo cual quedó incomunicada la zona de La Mojana, una de las más afectadas en el país durante las últimas semanas.En Bogotá hubo lluvias intensas que afectaron algunas vías, pero no se reportaron estragos mayores.Son 182 los municipios afectadosMás de 19.600 miembros de la Defensa Civil realizan labores humanitarias y de búsqueda en 162 municipios de 26 departamentos del país, que han resultado afectados por la segunda ola invernal del año.Hasta el momento las autoridades reportan la muerte de 80 personas, pero según el coronel Eugenio Alarcón, comandante operativo de la Defensa Civil, "se teme que la cifras de víctimas fatales y damnificados se incremente en las últimas horas porque las lluvias no cesan".Alarcón agregó que la temporada de lluvias deja hasta el momento 92 heridos, 4 desaparecidos y 49.000 familias damnificadas. Las emergencias resultaron de 204 fenómenos naturales distribuidos de la siguiente manera: Cuarenta vendavales, 119 inundaciones, 37 deslizamientos, 4 avalanchas, 3 tormentas eléctricas y un huracán.El coronel Alarcón mencionó que los organismos de emergencia hacen especial presencia en los departamentos de Sucre, Cesar, Antioquia y Risaralda. Reportó que se espera que la temporada invernal se extienda por lo menos hasta mediados de diciembre.Según el Ideam, durante el puente festivo habrá lluvias intensas en la mayor parte del país.