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09 jul 2026 Actualizado 09:59

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Ciencia y medio ambiente

Emergencia invernal en el país deja 70 muertos y más de 139 mil damnificados

Las autoridades de Sucre informaron que solo en ese departamento hay cerca de 25 mil personas damnificadas, siendo la región de la Mojana la más afectada. Señalaron que la situación es muy crítica para los habitantes de la Mojana sucreña, donde las inundaciones han obligado a numerosas evacuaciones hacia albergues especiales

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La intensa ola invernal que se registra en el país deja 70 muertos, 86 heridos , 6 desaparecidos y 139 mil personas damnificadas informó la Defensa Civil.
Las autoridades de Sucre informaron que solo en ese departamento hay cerca de 25 mil personas damnificadas, siendo la región de la Mojana la más afectada.
Señalaron que la situación es muy crítica para los habitantes de la Mojana sucreña, donde las inundaciones han obligado a numerosas evacuaciones hacia albergues especiales.
En Puerto Wilches permanecen inundadas 10 veredas, mientras que hay amenaza de problemas sanitarios.
También tuvo que ser evacuada una amplia zona del municipio de Supía, Caldas, por amenaza de avalancha.
El alcalde de San Jacinto , Bolivar reveló que hay cerca de mil personas afectadas que están a la intemperie.
En Ayapel, Córdoba han sido evacuadas cerca de 500 personas.
El gobierno nacional declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria de varios municipios del bajo Cauca, Sucre, Córdoba , Magdalena, Santander y Antioquia.
El Ministro de Agricultura , Andrés Felipe Arias, anunció refinanciación de créditos, compra de cartera y subsidios de vivienda para los campesinos que perdieron sus cultivos y casas con la ola invernal.

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