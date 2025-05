West Caribbean suspende operaciones, mientras el Congreso anuncia debate sobre seguridad aérea

La compañía West Caribbean, propietaria del avión que ayer se accidentó en Venezuela, informó a sus usuarios que ha suspendido de forma temporal sus operaciones por tareas de mantenimiento de su flotilla.La decisión fue notificada a los pasajeros que habían reservado cupos para un vuelo internacional que debía cubrir un recorrido similar al de la aeronave MD-80 que se estrelló en el país vecino y que causó la muerte de sus 160 ocupantes.El avión debía partir del aeropuerto internacional Eldorado, con un itinerario que incluía Medellín, además de Ciudad de Panamá y San José de Costa Rica, desde donde regresaría a la terminal de origen del itinerario, previa escala en la isla caribeña de San Andrés.Algunos de los pasajeros que recibieron la notificación a Caracol Radio que los responsables de West Caribbean anunciaron que su desplazamiento iba a ser gestionado con otras compañías.El MD-80 que se accidentó en Venezuela era una de las dos aeronaves que West Caribbean mantenía en operación. La otra era una avioneta Let-410, para destinos regionales, según lo confirmó el director de la Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente.Sanclemente explicó que la compañía cuenta con dos MD-80 más y otros cuatro Let-410, y que en ambos casos permanecen en tierra en mantenimiento.Agregó que la pérdida de la mayor aeronave que estaba en operaciones llevará a Aerocivil a "tomar decisiones" en las próximas horas, aunque no se informó de que tipo.Por su parte el director de protección Civil de Venezuela, coronel Antonio Rivero, informó que los organismos de rescate encontraron la segunda caja negra del avión.Rivero agregó que ya se recuperó "más del 90%" de los restos de los 160 ocupantes del avión. El cónsul francés en Venezuela, Thierry Moulin, que también se encontraba en el lugar del accidente, indicó que "hay que trabajar rápido para la recuperación y la identificación de los cuerpos", porque "se cuenta con cuatro días de conservación de los mismos".Pilotos colombianos advirtieron problemas en la seguridad aérea El capitán Alberto Padilla, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, dijo en entrevista exclusiva a Caracol Radio que advirtió reiteradamente a las autoridades aeronáuticas sobre riesgos en materia de seguridad aérea en general y en particular de la aerolínea West Caribbean."Nosotros habíamos enviado varias cartas denunciando nuestra preocupación, no sólo en el tema de West, sino frente al tema de la seguridad aérea en general", dijo Padilla.Padilla dijo que un primer accidente en el avión de West Caribbean -en marzo de 2005- en la isla de Providencia "les había abierto los ojos frente al incumplimiento de normas de seguridad" por parte de la compañía. "En esa ocasión el avión pierde un motor a tres pies de altura y no hay salidas de emergencia, por lo que mucha gente se muere. Todavía estamos pendientes de los resultados de esa investigación", añadió el vocero de los pilotos civiles colombianos. "Difiero de la dirección de seguridad de la Aeronáutica ante la que nos hemos quejado de muchas cosas: de las pistas, de la infraestructura aeroportuaria, de la ausencia de los equipos de salvamento. Obviamente lo que pasó con el avión de la West nos tiene que prender las alarmas en el tema de seguridad", afirmó. Congreso anuncia debate sobre seguridad aéreaLa comisión sexta de la Cámara de Representantes citó al superintendente de Puertos y Transportes, Alvaro Hernando Cardona, para que explique porque no ha intervenido a la empresa West Caribbean, ya que no es viable económicamente.El representante Plinio Olano aseguró que se debe adelantar un debate sobre la eficacia, control y vigilancia que ha debido establecer la Superintendencia sobre esta empresa, porque tiene serios problemas financieros.Agregó que no sólo se debe tener en cuenta que una aeronave está funcionando bien, sino que la empresa como tal reuna los requisitos necesarios que le brinden seguridad a los usuarios del transporte. El congresista señaló que a su juicio esta empresa debió haber sido intervenida hace tiempo, para que no siga poniendo en peligro la vida de los pasejeros.También fue citado el director de la aeronáutica civil Fernando Sanclemente.