Hoy se conoce la "Mujer Cafam 2005"

Entre 25 mujeres nominadas de distintos departamentos del país y Bogotá se conocerá este lunes la ganadora del galardón "Mujer Cafam 2005", en un acto especial que preside la esposa del presidente de la República, Lina María Moreno de Uribe, en el Centro de Convenciones La Floresta.El XVII Premio CAFAM a la Mujer estará representado por su estatuilla que simboliza a la mujer, y por un incentivo económico de catorce millones pesos (14’000.000). El Jurado otorgará dos Menciones de Honor y un incentivo de siete millones de pesos (7’000.000), a quienes ocupen el segundo y tercer lugar.Quien haya candidatizado a la ganadora, recibirá la suma de dos millones quinientos mil de pesos ($2’500.000). Además, las personas que hayan postulado a las ganadoras de las dos Menciones de Honor recibirán una placa, como estímulo a su sentido social.El Jurado Nacional del Premio, integrado por Nydia Quintero de Balcázar, Ana María Busquets de Cano y María Teresa Peresson de Riaño, Juan Lozano Ramírez y Germán Santamaría entre las siguientes mujeres postuladas:Mujer CAFAM de AMAZONASLUZ DARY SANTAMARÍAFundó Onusida, la primera comunidad terapéutica en este Departamento, donde desde 1993 adelanta obras y programas para solucionar problemas que agobian a los jóvenes, a madres cabeza de familia y a la comunidad indígena. Constituyó la Asociación de Mujeres Líderes y promueve acciones para mejorar la calidad de vida de la población marginada.Mujer CAFAM de ANTIOQUIASOPHY LÓPEZ VILLEGASContinuó la obra de su hija, Mónica Uribe López, quien sufrió de espina bífida, enfermedad con graves consecuencias para su sistema urinario, digestivo, neurológico y motor. A través de la Fundación “Mónica Uribe por Amor”, ayuda a niños y niñas que padecen esta enfermedad y que por falta de recursos económicos necesitan apoyo para los costosos tratamientos.Mujer CAFAM de BOLÍVARGREGORIA DE LA CRUZ DÍAZ ARROYOEconomista que promueve el desarrollo de la Red de Artesanos y Artesanas de la Costa Atlántica. A través de programas de capacitación, fomenta la producción y la comercialización en los mercados nacional e internacional, en beneficio de familias que tienen en estas actividad, su principal fuente de trabajo e ingresos. Gracias a la calidad y creatividad, tienen un gran potencial como exportadores. Mujer CAFAM de Bogotá D.C.ADRIANA ARCINIEGAS ROJASDespués de una infancia difícil, su vida se orientó a ayudar a reclusas y reinsertados. Diseñadora industrial creó la empresa Imaginación que produce tarjetas y es fuente de trabajo para mujeres del Buen Pastor y otras personas resocializadas. Con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, la empresa se consolidó por la creatividad y calidad de las tarjetas elaboradas a mano. Mujer CAFAM de BOYACÁELVIA LUCÍA MARTÍNEZ TAMAYO Ser invidente no ha sido obstáculo para que como guía turística promocione las bellezas históricas y culturales de Tunja. Allí, adelanta programas de rehabilitación de vendedores de lotería y prostitutas, quienes tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Los orienta sobre su situación y desarrolla cursos para capacitarlos también como guías turísticos. Mujer CAFAM de CALDASISABEL REINOSO MANRIQUE DE ÁLVAREZForjadora de microempresas en beneficio de mujeres campesinas en 18 veredas del municipio de San José de Caldas. Gracias a su iniciativa, Maestras Artesanas, centenares de familias encontraron una fuente de empleo y de ingresos para mejorar los índices de bienestar social y económico en zonas rurales, donde se consolidan nuevas unidades productivas. Mujer CAFAM del CAUCAGRACIELA LÓPEZ DE OSSADurante sus 28 años de apostalado social su objetivo ha sido asistir a los enfermos terminales de escasos recursos monetarios. Dirige la Fundación del beato Ezequiel Moreno que apoya a las parroquias de Popayán para proporcionar atención médica, servicios de laboratorio, cirugía, medicamentos y alimentos a familias pobres. Además, promueve la formación espiritual en varias comunidades. Mujer CAFAM de CESARPABLA JOSEFINA DE CASTRO FIGUEROASuperó la tristeza y el miedo tras la toma violenta al corregimiento de Aguas Blancas. Organizó con éxito el programa de retorno de 120 familias que como ella abandonaron su tierra y se fueron a Valledupar donde engrosaron los cinturones de miseria. Fundó la ONG, Asociación Productiva Integral y de Servicios, Asoprodis, que adelanta programas de vivienda rural.Mujer CAFAM de CÓRDOBAZITA DEL CARMEN FIGUEROA SÁNCHEZEstudio medicina y su ejercicio profesional se centró en la atención a niños prematuros de bajo peso, a través del programa Madre Canguro. Una técnica que facilita el proceso de ajuste físico, emocional y social de la mamá y de la familia del niño. Así ha concretado su anhelo social y humanitario, desde cuando en el hospital de Sahagún presenció casos de esos pequeños desvalidos. Mujer CAFAM de CUNDINAMARCABEATRIZ HELENA ALZATE RUZICreó la Fundación San Gabriel con el objetivo social de ayudar a familias pobres. Su primera acción la realizó en zona rural del municipio de Chocontá, donde durante cuatro años consiguió mercados y ropa para campesinos. Después, en el centro Bella Vista emprendió actividades a favor de personas desplazadas, soldados discapacitados y de otras víctimas de la violencia.Mujer CAFAM de CHOCÓHermana ÁNGELA MARÍA VÉLEZ RESTREPOPrimero en el municipio de Bagadó, donde dirigió el hospital San Martín de Porres y, después en Quibdó como directora del Instituto Femenino de Enseñanza Media y Profesional, esta religiosa se ha integrado al desarrollo social de la comunidad chocoana. Con su actividad pedagógica ha promovido valores de respeto, integración y servicio a profesores y estudiantes. Mujer CAFAM de GUAINÍAMARTA ELENA TOLEDO ARENAS Heredó de su padre el amor por la tierra y el trabajo para conseguir lo que cada persona se propone. Licenciada en Educación Preescolar y con especializaciones en Educación Ambiental y Pedagogía para el Desarrollo, dirige el proyecto Reciclando de la Asociación de Microempresarios del Guainía, fuente de empleo y de ingresos para desplazados y familias pobres en Puerto Inírida.Mujer CAFAM de GUAJIRAMABEL ESTHER VEGA MONTAÑOProfesora durante varios años en la vereda El Placer en San Juan del Cesar, después en la vereda Machín, comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego, como madre cabeza de familia empezó a trabajar en la elaboración de artesanías en fique que tienen creciente demanda en Colombia y el exterior, con el propósito de mejorar la situación socioeconómica de mujeres en igual condiciónMujer CAFAM de GUAVIAREDÉBORA PÉREZ RESTREPODesempeñó cargos como directora de la Oficina de Desarrollo Social del departamento y secretaria de la Oficina de la Mujer y Género. Comprometida con su comunidad, ayuda a la población más vulnerable de los barrios humildes, en especial a adultos mayores, discapacitados y madres cabeza de familia. Consiguió empleo para 80 personas que hoy trabajan como escobitas y guías de usuarios. Mujer CAFAM del HUILAMARÍA ANTONIA TUMIÑA YALANDAIndígena guambiana quien desde hace varios años lidera programas sociales y económicos con el propósito de ayudar a familias de su comunidad. Como secretaria zonal de su resguardo, alcaldesa, veedora de proyectos y gobernadora en asentamientos indígenas, ha impulsado proyectos de autoempleo agrícola y artesanal. Su obsesión es proteger los derechos humanos y promover la paz en su región. Mujer CAFAM del MetaELIZABETH VARGAS ACOSTAPor presiones de los violentos se vio obligada a abandonar su tierra e ir a Villavicencio, donde emprendió una gestión de ayuda social y económica a personas que vivieron la misma situación. Representante legal de la Asociación de Desplazados Víctimas de las Armas en el Meta, ha concretado programas de vivienda, de educación y alimentarios a favor de centenares de familias desplazadas.Mujer CAFAM de NARIÑOCONCEPCIÓN MATABANCHO PALACIOSPara ‘Conchita’, “la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamos de nuestros hijos”. Desde niña su vida ha tenido como misión principal, la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente. Promovió la Red de Reservas Naturales de la Cocha, labor que ha tenido trascendencia nacional e internacional por el positivo impacto ecológico y socioeconómico.Mujer CAFAM de NORTE DE SANTANDERMARÍA EUGENIA RIASCO RODRÍGUEZSu labor social comenzó cuando era agente profesional de la Policía Nacional, donde cumplió una destacada labor de educativa en la campaña Camina. Después estudió derecho y como funcionaria pública, además de una reconocida gestión en la jefatura del Sisben en Norte de Santander, lidera acciones sociales en beneficio de adultos mayores, madres cabeza de familia y trabajadoras sexuales.Mujer CAFAM de PUTUMAYOMARÍA RUBY TEJADA SUÁREZApoyar a las mujeres, en especial a las madres cabeza de familia y a las desplazadas, es su objetivo prioritario. Dirige el Movimiento de Mujeres del Valle del Guaumez que desarrolla programas para mejorar las condiciones de vida de miles de personas afectadas por la violencia y la pobreza. Construyó un barrio para mujeres y fomenta los cultivos lícitos en huertas caseras.Mujer CAFAM del QUINDÍOROSALÍA PINEDACampesina que trabaja por el bienestar social y económico de 60 familias en su vereda Buenos Aires. Como dirigente comunal lidera empresas porcinas, implementa programas de reciclaje, capacita a madres cabeza de familia y ayuda a grupos de adultos mayores. Entre sus logros sobresale la construcción de 60 pozos sépticos y las actividades de seguridad alimentaria.Mujer CAFAM de RISARALDAOLGA LUCÍA RENDÓN ARROYAVEPreside la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal en Belén de Umbría, integrada por 270 delegados y la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas que reúne a 198 desplazadas y madres cabeza de familia. Su visión social es ayudar a los ciudadanos sin considerar sus diferencias culturales y políticas; cree en el trabajo colectivo y solidario como fórmula para mejorar las condiciones de vida. Mujer CAFAM de SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIAOMALINA OWKIN DE GONZÁLEZEn 1977 fundó en la isla la Liga de Lucha Contra la Epilepsia, en 1983 la de Lucha contra el Cáncer y después la Liga contra la Diabetes. Desde cuando se vinculó como bacterióloga en el hospital de San Andrés, su vida profesional se ha centrado en ayudar a niños que padecen enfermedades convulsivas u otras patologías. Además, dirige la Fundación del Colegio San Luis Amigo.Mujer CAFAM de SANTANDERDIOSELINA BERNALDurante 13 años, en su propia casa enseñó a leer y a escribir a más de 300 niños pobres de zonas marginales en Bucaramanga. Después, allí mismo abrió un restaurante popular donde ofrece comida gratis a niños, adultos y ancianos. Para sostener su obra, trabaja en la Fundación El Refugio apoyando a más personas que encuentran en su hogar comprensión, cariño y respaldo.Mujer CAFAM de SUCREHERMANA NOHORA MARINA BELTRÁN ARIZAEn 1960 ingresó a la Congregación Franciscana Misionera de María Auxiliadora, ha adelantado misiones apostólicas en Antioquia, Atlántico y Tolima. Durante cuatro años compartió con indígenas en Ecuador. Después en Colosó, Sucre, dirigió el colegio Víctor Zubiría y de allí pasó a Corozal donde trabaja con desplazados, recorre calles y veredas para alfabetizar y asistir a quienes necesitan apoyo y orientaciónMujer CAFAM DEL TOLIMAMARÍA CLARA VALLEJO ARBELÁEZCuando tenía 20 años sufrió un accidente de tránsito y quedó cuadrapléjica. Pese a su limitación física trabajó en una entidad financiera donde se pensionó. Hace cuatro años creó la Fundación Unámonos que brinda ayuda y orientación a personas con discapacidades. Para ella, la única discapacidad que puede tener el ser humano es no comprender la vida y dejar de gozarla.