¿Buscan tumbar a Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido? Tribunal emitirá sentencia anticipada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que dictará sentencia anticipada en medio de la demanda que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

La demanda busca anular el Decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, por medio del cual se nombró a Sarabia en el cargo diplomático.

En el auto se estableció que las partes tendrán 10 días para presentar por escrito los alegatos de conclusión.

El magistrado Luis Manuel Lasso, de la Sección Primera, ordenó, mediante un auto expedido el pasado 18 de febrero, que en este caso se utilizará el método de sentencia anticipada. La decisión se debe a que en este caso solo hay pruebas documentales.

“El Tribunal deberá determinar si el Decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, por el cual se nombró a la señora Laura Camila Sarabia Torres en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se ajusta a la legalidad”, se lee en el auto.