Fiscalía acusó a alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’ por magnicidio de Miguel Uribe

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La investigación de la Fiscalía permitió recopilar elementos materiales probatorios contundentes que indican que Elder José Arteaga, al parecer, se encargó de las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el ataque armado.

“Arteaga Hernández es señalado de articular el plan ilegal y definir los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque armado. Para esto presuntamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad”, detalló la Fiscalía.

Arma de fuego

La Fiscalía, además, estableció que Arteaga “habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay, recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para garantizar que se cumpliera con el objetivo criminal y huido hacia el sector del Tintal para abordar un vehículo conducido por alias ‘El Hermano’ y tomar camino a un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe”.

“Alias ‘Chipi’ también estaría involucrado en las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado. Los elementos materiales probatorios indican que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay y de seguir de cerca la ejecución de la acción criminal”, afirmó.

En ese sentido, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.