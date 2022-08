¿Qué será del Ministerio de Ciencia con Arturo Luna como ministro?

Arturo Luna, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre su gestión como funcionario a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El nuevo ministro es oriundo del corregimiento de Flor del Monte, cerca a los Montes de María, en el departamento de Sucre. Una zona golpeada por la violencia donde las posibilidades de salir adelante son muy limitadas. Luna se hará cargo de los temas que competen a la gestión de ciencia y tecnología al interior del país.

El hombre que logró salir de su corregimiento y pudo educarse en Estados Unidos, es ahora ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"Mi familia siempre vio el valor de la educación, desde que éramos niños nos inculcaron la lectura a muy temprana edad. La educación es un escape a esa situación que viven muchas familias en el país" comentó el funcionario.

¿Qué significa la ciencia en el Gobierno de Petro?

Sobre la duda acerca de cómo se desarrollará la agenda del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y sobre cuáles serán los puntos claves, los desafíos y las propuestas para este gobierno, el ministro precisó: "la ciencia debe estar al servicio de resolver los retos del país, queremos que la ciencia aporte soluciones al desarrollo social y económico, a la industrialización en diferentes frentes. Es momento para que a la ciencia se le dé el valor que merece y que Colombia necesita".

Arturo Luna describió como una "sorpresa y también un honor" la noticia de su designación en esta cartera. "No fue fácil tomar una decisión de inmediato, pero estoy seguro de que toda la preparación que he tenido, también el conocimiento de la entidad y el apoyo de la comunidad científica, me van a servir de mucho para ejercer mi labor", resaltó el ministro.

Luego de la polémica sobre los requisitos pendientes e incluso la petición de renuncia al cargo en la que se vio involucrado, Arturo Luna no tuvo reparo en afirmar que está dispuesto a resolver las dudas en el momento que sea notificado, "estoy abierto y soy totalmente transparente y en cualquier momento nos podemos sentar a conversar".

¿Qué sigue para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación luego de la posesión del ministro?

Arturo Luna señaló que lo primero que hará será: "ir a mi ministerio a trabajar con la gente, a escucharlos, a que agarren la confianza de que vamos a hacer las cosas bien".

"Hay gente en el ministerio que me conoce, conoce mi trabajo y mi empeño, tienen confianza en mí y yo en ellos. Si empezamos desde la casa el resto del país se va a dar cuenta de que esta es una nueva era del ministerio", puntualizó el funcionario.

Dentro de los grandes retos de este sector, en el cual hizo énfasis el ministro, es el de devolverle el valor a la ciencia y las alternativas a través de ella para solucionar los desafíos del país.

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro anunció la apertura de la convocatoria para las personas con doctorado que quieran trabajar asociadas al gobierno. El ministro Luna resaltó su interés en contratar a personas altamente calificadas para que hagan parte de la nómina en el Ministerio de Ciencia.

"La inserción laboral para los doctores es bastante difícil y este va a ser un punto de partida para incorporar doctores dentro de mi imperio. Una de las metas que tengo es incorporar gestores de ciencia y tecnología tomando como referencia las personas que se inscribieron a la convocatoria", expresó Luna.

Sobre la duda que manifestaron algunos sectores de una posible fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la declaración del ministro Luna ratificó que esta idea está totalmente descartada, pero que lo sí es seguro es que ambas entidades trabajarán de la mano "buscando oportunidades de trabajo colaborativo".