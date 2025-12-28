¿Nacional le debe dinero a Marino Hinestroza? La razón por la que está frenado su fichaje por Boca

En Argentina los periodistas y medios de comunicación dieron como un hecho que Marino Hinestroza ya era jugador de Boca Juniors. El jugador publicó una imagen en la que se ven corazones con los colores del equipo Xeneize y un reloj de arena, pero lo cierto es que no ha viajado a suelo argentino y su traspaso se encuentra estancado.

Diarios como Olé ya hacen eco de la extrañeza de la pausa en la operación e incluso han salido versiones que están lejos de la realidad. Una de ellas, tuvo que ver con que supuestamente Nacional, a pesar del eventual acuerdo, había cambiado condiciones del contrato y que le debían un dinero a Hinestroza de sueldos y otros pagos.

¿Hay deuda? ¿Por qué está frenado el traspaso?

La periodista Pilar Velásquez informó, al respecto de ese rumor, que el equipo Verdolaga “no le debe un peso” a Marino. Del mismo modo, manifestó que el equipo antioqueño no se está dejando imponer condiciones de Boca Juniors.

También se ha conocido que el acuerdo entre los clubes, por la ficha del futbolista, no se ha alcanzado, como se dice en Argentina. El club de Buenos Aires pretende hacerse con el 100% de los servicios del futbolista de 23 años por 5 millones de dólares, una cifra que no ven con buenos ojos desde la institución.

Y es que Nacional habría tasado a Marino en 8 millones de dólares, una cifra mayor a la que se maneja y de la que todavía no se han bajado, o al menos no a los 5 millones que se dicen. Además, el equipo buscaría quedarse con un pequeño porcentaje por futura transferencia, ya que consideran el potencial que tiene Marino, situación con la que no hay acuerdo con Boca.

Nacional no pretende retener a un futbolista que ya firmó su postura de querer salir de la institución, incluso trabajan en su posible reemplazo, Nicolás Rodríguez. Lo que sí dejan claro es que no están dispuestos a dejarlo ir por cualquier precio, ya que la prioridad es que la operación sea beneficiosa para el club, respetando el valor del jugador, la visibilidad que se le dio y el trabajo detrás de su crecimiento.

Lo cierto es que acuerdo no hay. Desde Nacional consideran que se ha instaurado una campaña para presionar, jugando a favor con la intención de Marino de unirse a Boca, para bajar las pretensiones y hacerse con sus servicios. Las negociaciones seguramente continuarán, pero el Xeneize no es el único interesado en el caleño.