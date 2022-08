Daniel Giraldo: "Necesitamos empezar a ganar por fuera"

Daniel Giraldo, volante del Junior de Barranquilla, habló del presente del equipo y de la situación del técnico Juan Cruz Real en diálogo con El Alargue de Caracol Radio. El vallecaucano reconoció que la asignatura pendiente ahora es empezar a sumar fuera de su casa.

"Fue un partido bueno para nosotros, fue importante que logramos abrir el marcador rápido. A partir de ahí teníamos espacios y se hizo el trabajo como se había planificado", comentó sobre la victoria del pasado fin de semana ante el Medellín.

Comparando dicho juego con el disputado ante el Once Caldas, donde fueron derrotados en el Metropolitano, comentó: "en el partido contra Once Caldas incluso tuvimos más manejo del balón, creamos opciones, lastimosamente no las concretamos. Once Caldas llegó dos o tres veces al arco nuestro y concretó. En este partido fuimos eficaces y eso nos dio para ganar por una amplia ventaja".

El volante resaltó la idea de juego del equipo, aunque reconoció que es clave empezar a sumar triunfos en condición de visitante. "Lo más importante es que el equipo está manteniendo una idea de juego. En todos los partidos hemos salido a proponer, a jugar. Necesitamos empezar a ganar por fuera pero la idea está clara, el equipo se entrega, tiene sacrificio y está generando fútbol ofensivo que es lo que le gusta a la gente".

Finalmente, de las críticas y la presión que maneja fecha a fecha el técnico Juan Cruz Real, dijo: "en los equipos grandes siempre va a haber presión y un equipo como Junior, que tiene la posibilidad de tener grandes nóminas, siempre va a haber la presión de la hinchada y el periodismo. Uno como jugador tiene que aprender a convivir con eso".