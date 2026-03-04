América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: ¿Cómo y dónde ver el encuentro?

América y Atlético Bucaramanga se preparan para su reto más importante del año. Clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y para hacerlo se enfrentarán en un solo partido este jueves 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero.

Solo hay una oportunidad para clasificar y los dos equipos lo saben. Tanto David González, que vive un gran momento con América en la liga colombiana en la que es tercero con 16 puntos, como Leonel Álvarez, que también va creciendo en el torneo local.

El árbitro del encuentro será el argentino Facundo Tello y en el VAR estará acompañado por Hernán Mastrangelo.

¿Dónde y cuándo será el partido entre América y Bucaramanga?

América de Cali y Bucaramanga se enfrentarán este jueves 5 de marzo a las 7:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

¿Cómo ver el partido entre América y Bucaramanga?

El juego entre América y Bucaramanga se podrá ver a través de la señal de DSports y su plataforma digital DGo. También lo podrá seguir en el minuto a minuto de caracol.com.co y en la transmisión de Caracol Radio.

Alineaciones probables

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Darwin Machís, Yeison Guzmán, Tilman Palacios; Kevin Valencia.

DT: David González.

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Martín Rea, José García, Fredy Hinestroza; Felix Charrupí, Aldair Zárate; Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Emerson Batalla; Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez.