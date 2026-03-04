Duván Vergara: Doblete con Racing y promesa a Gustavo Costas

La octava jornada en Argentina continúa y sigue siendo dulce para los jugadores colombianos. Con Racing de Avellaneda, Duván Vergara marcó doblete en el juego ante Atlético Tucumán en condición de visitante en el Monumental José Fierro.

El delantero fue titular y abrió el marcador del partido al minuto 35 con un bonito gol con el que venció al portero Luis Ingolotti que no pudo hacer nada ante la buena definición del colombiano.

El atacante recibió el balón por el sector izquierdo, anticipó al defensor y casi sin ángulo le pegó con la pierna derecha ante la indecisión del arquero.

Después, apareció de nuevo para marcar el segundo al minuto 81, cuando el partido llegaba a su fin. Ante un pase de Zuculini, Vergara recibió en el centro del área y venció de nuevo a Ingolotti ante una pasiva defensa que nada pudo hacer.

La goleada la selló Santiago Germán Solari al minuto 95. Con este resultado, Racing es sexto en el grupo B con once puntos, mientras que Tucumán está en el puesto 13 con solo cinco unidades.

El próximo partido de Racing será ante Sarmiento el próximo 10 de marzo a las 8 de la noche, hora colombiana.

La promesa de Duván Vergara a su entrenador

El técnico de Racing, Gustavo Costas sufrió la pérdida de su suegro antes del partido ante Tucumán. a pesar del duro momento, el entrenador llegó para la rueda de prensa luego del triunfo.

Allí, contó que su suegro le había pedido la camiseta de Duván Vergara, “antes de irse me dice, ‘quiero la camiseta’, le dije, ‘la de Maravilla, la de Sosa’ y me dice, ‘no, quiero la de Duván’”.

Y añadió, “entonces le pedí la camiseta para llevarla, porque es la relación que él tenía con Duván y bueno, Duván me la dio y me dijo, ‘te la voy a dar, pero con dos goles’, y bueno, lo cumplió”.