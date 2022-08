Sergio Fajardo: Hay dudas del liderazgo de Petro como presidente

El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre lo que ha sido de su carrera política luego de las elecciones presidenciales que le dieron a Gustavo Petro el triunfo en las urnas, y sobre algunas dudas que tiene sobre la gestión del mandatario y sus ministros.

“Estamos trabajando con algunos de los que participaron en la elección pasada, diseñando un proyecto de educación al que le tengo mucha ilusión” señaló Fajardo.

En cuanto a su seguimiento político al nuevo gobierno y al nombramiento de los ministros, el exalcalde de Medellín se refirió al gabinete como una mezcla muy grande con una inmensidad extraordinaria.

“Hay unos ministerios que son claves como la Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, y el Congreso; y dentro de la presidencia, la Secretaría General. Este es un núcleo básico en el que los otros se apoyan para avanzar en su gestión, expresó el excandidato.

Frente a las figuras políticas que estarán al mando de cada uno de estos organismos, Fajardo mencionó que son “personas del establecimiento político de toda la vida”.

“Un momento cumbre para la gestión de un gobernante es la selección de las personas que van a trabajar con él”, aseguró Fajardo

El político expresó su duda sobre la forma en la que el nuevo gabinete del gobierno fue elegido: “hay un montón de personas que han sido nombradas o por Twitter, que no han hablado con el presidente para ser ministros”

“Aquí hay algo muy extraño porque para nombrar a una persona debe conocerla, trazar una línea en lo que va a constituirse el gobierno” exaltó Fajardo, quien además dijo que el hecho de no conocer a sus ministros puede ser nocivo en una gestión. “Si no hay una línea trazada, eso lleva a confrontaciones al interior del equipo de trabajo del gobierno y se debilita”, afirmó el excandidato

“A mí me suscita dudas del liderazgo que se va a tener como presidente, yo nunca nombraría a una persona por Twitter sin haber hablado antes con ella”, precisó Sergio Fajardo.

Sobre algunos nombramientos puntuales de algunos ministros, Fajardo cuestionó el hecho de que muchas de estos cargos serán ocupados por funcionarios que no tienen experiencia política, “yo no conozco a la ministra de Minas (Irene Vélez), no digo que no pueda hacerlo, pero es una inquietud muy grande porque son cargos que ameritan una experiencia”.