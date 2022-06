Celis: "Once Caldas es un equipo grande que hace mucho no es protagonista"

Guillermo Celis, nuevo jugador del Once Caldas, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su nuevo equipo. El volante sincelejano habló de los objetivos en este nuevo reto.

"Contento y feliz de estar en Manizales y representando esta institución, con muchas ganas, mucha motivación, ya empezando a trabajar en la pretemporada, todo tranquilo para llegar bien al torneo", comentó Celis.

Ante la falta de juegos recientemente, el jugador de 29 años se mostró motivado: "son muchos partidos que he tenido la posibilidad de jugar, pero sí disfrutando, disfrutando mucho del día a día, de los entrenos, de un plantel, porque es lo que amas".

De la conformación del grupo para este nuevo campeonato, destacó: "se quiere formar un plantel de experiencia para rodear muy bien a los jugadores jóvenes que están dando sus primeros pasos, para que se sientan más tranquilos a la hora de jugar".

Mientras que de los objetivos, aseguró que irán paso a paso: "el primer objetivo es poder clasificar, el club hace varios torneos no tiene la posibilidad de entrar a los ocho, después pelear por el título".

Finalmente, Celis consideró que el Once Caldas es un equipo grande en el fútbol colombiano: "lo que pueda decir es respetable, yo lo que veo es que solo Nacional y Once Caldas han ganado la Libertadores, después tiene cuatro títulos de torneo. Es lo que pienso yo, es un equipo grande que hace tiempo no es protagonista, pero se está armando un buen plantel para volver a poner a este club en los lugares que debe estar".