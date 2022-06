Pinto: "El señor Lorenzo no tiene el estatus para ser el DT de Colombia"

Jorge Luis Pinto criticó con dureza la elección de Néstor Lorenzo como nuevo director técnico de la Selección Colombia. En diálogo con Caracol Radio, el estratega santandereanos afirmó que el argentino no cuenta con el "estatus" para dirigir al combinado nacional.

"Con el debido respeto, el señor Lorenzo no tiene el status para ser el técnico del equipo nacional, no tiene la experiencia debida, no tiene las vivencias debidas. Una cosa es ser asistente y dirigir un equipo chico", comentó.

Y de entrenadores nacionales que pudieron aspirar al cargo, comentó: "hay hombres como Gamero, como el mismo Torres, como Alexis García, bueno, Juan Carlos (Osorio), no cuenten a los mundialistas porque nosotros afortunadamente ya hicimos Mundiales y muy buenos en el caso mío, pero no tiene el status", comentó.

"Los asistentes del profesor Pékerman, el uno estuvo en el Cúcuta y fue una vergüenza, el otro estuvo en Santa Fe y fue otra vergüenza. No sé qué opinión tienen del señor Lorenzo", concluyó al respecto.

Más allá de la nacionalidad, para Pinto lo importante era que el entrenador contara con la experiencia suficiente para llegar al banquillo de la Selección: "si no era colombiano, un extranjero, el que sea, si no están los técnicos colombianos con capacidad, que traigan el extranjero pero que tengan el status para dirigir a la Selección Colombia, es que hoy Colombia está en el Top 20 del Ranking FIFA".

Sobre este tema, también se refirió a Luis Fernando Suárez, hoy clasificado al Mundial con Costa Rica: "Luis Fernando, por ejemplo a Luis Fernando lo hubieran podido esperar después del Mundial y decirle que con quién podía trabajar. Lo de Luis Fernando es extraordinario, va al Mundial y tiene las condiciones".

Entre otros temas, Jorge Luis Pinto también analizó la final del fútbol colombiano entre Tolima y Nacional, y habló del momento actual del balompié local.