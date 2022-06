Harold Preciado explicó su ausencia en la última convocatoria de Colombia

Harold Preciado, delantero colombiano del Santos Laguna, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su actualidad en el fútbol mexicano, su salida del Deportivo Cali y de la Selección Colombia y su ausencia en la más reciente convocatoria.

"Excelente, es una Liga muy competitiva, me ha recibido de la mejor manera. Por ahí no se logró entrar en la Liguilla, pero estamos pensando en lo que se viene el próximo semestre", manifestó sobre sus primeros seis meses en Santos .

De cómo se dio su marcha del cuadro vallecaucano, comentó: "al principio no tenía pensado salir del Cali, llegó Santos, me hizo una buena propuesta. Yo tenía contrato con el Cali hasta medio año pero no me habían dicho nada de renovar, se toma la decisión entonces".

Sobre su ausencia en la más reciente convocatoria de la Selección, comentó: "por ahí tuve comunicación con las personas de la Selección, pero yo tuve un problemita y por eso no pude asistir a la Selección".

Y comentó de la eliminación del Mundial: "fue una eliminación dura para nosotros, tenemos una gran Selección y quedar fuera del Mundial nos dio muy duro. Ya trabajar y pensar en lo que se viene, trabajar para estar en el próximo Mundial".

De Néstor Lorenzo, nuevo técnico del combinado nacional, dijo: "por ese lado del profe Lorenzo no he tenido comunicación con él, cuando estuve en el Deportivo Cali en 2016 tuve un acercamiento con la Selección pero no tuve mucha comunicación con él. Yo creo que le va a ayudar mucho a la Selección, es una persona de mucha experiencia, esperemos aporte mucho al crecimiento de los jugadores".

De su actualidad y futuro, agregó: "estoy pensando en Santos, hacer las cosas muy bien, hacer las cosas muy bien el club. Si se me la oportunidad de ser campeón y goleador y llega una oferta muy buena que pueda ayudar al club y a mí la estudiaría".

"La ilusión de uno como jugador siempre es ir creciendo. Ahorita estoy pensando en Santos, estoy muy feliz y espero disfrutar todo el tiempo que esté en Santos", añadió al respecto.

Preciado también dedicó elogios para su excompañero y amigo Rafael Santos Borré: "muy feliz por la máquina, por el momento que está pasando, esperemos que siga así, le deseo el mejor de los éxitos para él".

Y concluyó refiriéndose al Deportivo Cali y su mal semestre: "son cosas del fútbol, por ahí no se le dieron las cosas al Cali este semestre. Sabemos lo que es el Cali, lo que es la institución, la hinchada y los jugadores que siempre tiene, sabemos que siempre pelean cosas grandes y esperemos que el próximo semestre puedan llegar a la final y ser campeones".