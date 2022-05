Álvaro Montero: "Prefiero ganar 1-0 jugando mal, que jugar bien y perder"

Álvaro Montero, portero de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió al triunfo del cuadro Embajador en su debut en el Grupo de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano ante el Atlético Bucaramanga. Montero también habló de la zona defensiva del equipo tras la baja de Juan Pablo Vargas y una posible lesión de Andrés Llinás.

"El ambiente es algo positivo que siempre ha caracterizado al grupo que tenemos, sumar de a tres nos eleva ese envión anímico", comentó el guajiro tras la victoria 1-0.

Mientras que aseguró que en dicho compromiso Millonarios si tuvo volumen ofensivo: "si nos ponemos a ver, son tres balones, dos balones que nos pegan en el palo, el arquero de ellos nos saca dos pelotas claras, convertimos un gol, erramos como cuatro situaciones puntuales donde si te pones a ver en estas instancias es difícil crear ese montón de situaciones, que no las concretamos, es otro punto tenemos que evaluar, pero de que creamos situaciones las creamos y muy claras".

A las críticas del juego del equipo en este partido, comentó: "es muy difícil cuando tú acostumbras a una hinchada, a un medio de comunicación, a un país, a ver un equipo jugar bien siempre y cuando no te salen las cosas tan fluidas vas a desentonar, eso no implica de que esté mal, yo hoy puedo tener un partido regular, cuando yo vengo jugando bien siempre y pues me van a señalar por ese partido, es una cuestión de perspectiva, a la larga el fútbol siempre se va a basar en una cuestión de resultados".

"Nosotros queremos jugar de buena manera, perfecto, peros si me ponen a escoger a mí en lo personal, prefiero ganar 1-0 jugando mal, que jugar bien y perder, eso bastante claro. Son cosas que pasan y tenemos que saber soportar, es difícil caerle bien a todo el mundo", añadió al respecto.

De la partida de Juan Pablo Vargas, comentó: "gran parte de todo el buen desempeño defensivo de la posición del arquero de Millonarios, eso conlleva el trabajo de todos los defensores. Pues nada, a Vargas desearle el mayor de los éxitos, es una instancia que muy pocos jugadores pueden jugar y que él tiene esa bonita oportunidad, ojalá que venga a disputar la final con nosotros siendo mundialista, estando en un grupo de clasificados a un Mundial".

"Independientemente de los nombres que se están viendo frecuentemente en la nómina de Millonarios, los que vayamos a jugar, a representar al club, tenemos que hacerlo de muy buena manera, caso puntual de Vargas que está con su selección y de Llinás que salió un poco dolorido del anterior partido, hay que darle manejo a ese tipo de situaciones y los que están trabajando con el grupo afrontarlo con mucho profesionalismo y carácter", concluyó al respecto.

Analizando el empate entre Junior y Nacional en el otro encuentro del grupo, comentó que era un resultado positivo, pero advirtió: "el resultado, sí, pero tenemos que tener en cuenta que son equipos importantes, son exigencias importantes, son compromisos elevados, por donde tú mires van a ser partidos bastante cerrados".

Y añadió: "el mismo profesor nos dijo antes de iniciar lso cuadrangulares y vimos cómo se dio todo el torneo, en cuestiones de puntos fue bastante elevado, Nacional hizo 6 puntos jugando con los tres rivales; Millonarios y Bucaramanga hicieron 4 puntos jugando con los tres rivales, por donde tú mires es bastante apretado".

Finalmente, advirtió que el equipo no se permite relajar pese a los buenos resultados: "esa palabra aquí no existe, más con el profe al comando, nos coloca el pie sobre la tierra en cada entrenamiento, vamos a trabajar para conquistar ese cupo y llegar a la final".