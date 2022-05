"No es correcto que sea a 'pupitrazo' el hecho de quitar los puntos"

Julio Comesaña, entrenador de Independiente Medellín, habló con el Carrusel Caracol luego de la polémica del partido no disputado entre su equipo y Jaguares debido a la no presentación de El Poderoso a causa del paro armado que se vive en Córdoba y otros departamentos de Colombia.

El cuadro del Sinú salió al campo y el juez central hizo el debido procedimiento de pitar tres veces, ante la ausencia del cuadro antioqueño, se decretó pérdida por W y los tres puntos fueron para los celestes.

Ante esto, Julio Comesañan destacó: "Una de las grandes preocupaciones que teníamos era lo que habían vivido en Jaguares, no habían podido entrenar y los jugadores estaban preocupados por sus compañeros. Nos pareció razón de ser que en un conflicto social del país, que no estuviéramos ajenos a todos y que fuéramos a jugar como si nada ocurriera, por más que el alcalde garantizara seguridad".

"Yo no sé cómo puede garantizar una situación de esas si no se puede garantizar a la gente que se puedan movilizar tranquilas porque hay amenazas. Se decidió eso, estuvimos de acuerdo todos, optamos por quedarnos acá y todos entendieron de qué se trata. Necesitamos al hincha y espectador, no a la policía. No sabía que iba a llegar a una situación como esas. Jaguares no aceptó salir de Montería, no sé cuánto cambiaría eso porque el conflicto está en varias partes", agregó el técnico colombo uruguayo.

Sobre la pérdida de los puntos, el técnico destacó: "La dirigencia (de Medellín) está volcada a escribir y poner clara la situación y las cosas que han pasado, yo entiendo la posición de la gente de Dimayor, del presidente, los que dirigen el fútbol, pero algo hay que hacer. Lo correcto no es a pupitrazo limpio que se quiten los puntos, como diciendo que no hay derecho a nada".

Finalmente, Comesaña resaltó que: "Nosotros somos los que hacemos fútbol, vale la pena recapacitar y hacer esfuerzos".

