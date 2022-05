Mantilla sobre la falta de gol: "Con estos jugadores no nos puede pasar"

El volante Daniel Mantilla dialogó con El Alargue de Caracol Radio, refiriéndose al presente del cuadro paisa y los objetivos del equipo de cara a los cuadrangulares finales. Mantilla lamentó la falta de gol del equipo durante los últimos partidos.

"Estamos tranquilos, obviamente que por ahí hemos venido entrenando muy fuerte, sabiendo que en los últimos partidos no hemos tenido la oportunidad de marcar y es algo que con los jugadores que tenemos no nos puede pasar. Trabajando siempre fuerte para poder cambiar la situación y que en los próximos partidos podamos comenzar a anotar", reflexionó sobre los más recientes compromisos.

Del reciente empate ante el Medellín, comentó: "el clásico fue un partido diferente, obviamente por lo que significa para los dos equipos, a pesar de que fue un partido diferente por lo que se vivió en los últimos minutos de tener dos hombres menos, fue un gran partido. Hemos demostrado el nivel que tenemos y la categoría que hay en el equipo".

Mantilla también lamentó la falta de ritmo del fútbol colombiano e hizo un llamado a los árbitros: "muchas veces el tiempo efectivo de juego no es el mejor, se corta mucho el juego, se cortan mucho los partidos. Uno quisiera estar jugando todo el tiempo, que la intensidad no baje. Muchas veces uno quiere jugar rápido y no se puede, es algo que hay que revisar y hay que mejorar para que el fútbol colombiano siga creciendo".

El santandereano recalcó que la prioridad del grupo es terminar en el primer puesto: "el objetivo que tenemos en estas últimas dos fechas es seguir peleando por ese primer lugar que en verdad lo queremos, sabemos que nos puede ayudar mucho en cuadrangulares".

De Hernán Darío Herrera, comentó: "el profe nos ha ayudado mucho en el crecimiento, somos un equipo más fuerte defensivamente, lo hemos demostrado a lo largo de los partidos que él nos ha dirigido. Todo el respaldo al profe, nos ha dado muchas herramientas para mejorar y nosotros dentro de la cancha siempre estamos dispuestos a entregarlo todo para que se sigan dando los resultados".

Finalmente, destacó el hecho de compartir equipo junto a hombres experimentados como Giovanni Moreno y Dorlan Pabón: "son jugadores de mucha experiencia, han demostrado a lo largo de su carrera la capacidad que tienen, uno como jugador joven debe aprovechar poder estar con estos jugadores. En el día a día, en cada entrenamiento, uno aprende más de estos jugadores".