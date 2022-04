Unidos por los bosques, para que la Amazonía no quede huérfana

El director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, lamentó en diálogo con Planeta Caracol que en cinco años más de un millón de hectáreas de bosques se han perdido, por ello la importancia de que todos los colombianos se sumen al proyecto "Unidos por los bosques".

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las embajadas de Noruega y Reino Unido con el respaldo de Caracol Radio. "Unidos por los bosques" es la iniciativa que pone al descubierto toda la información sobre quiénes están detrás de la deforestación en Colombia, el impacto en la Amazonía, en la salud publica, en el ciclo del agua y en los ecosistemas.

Colombia es un país vulnerable a los efectos del cambio climático. Rodrigo Botero, explicó que "nuestros bosques funcionan como una gran esponja y la estabilidad hídrica del país depende de la buena salud de los bosques.

El director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible señaló que Colombia firmó hace cinco años un acuerdo de paz y en el primer punto de los acuerdos se estableció la realización de una reforma rural integral, que no se ha ejecutado. Los bosques que se pierden pueden servir para las familias vulnerables frente a economías legales y mafias asociadas a poderes políticos.

Rodrigo Botero, manifestó que Colombia es atractiva para el negocio ilícito de la apropiación de tierras baldías. Compartimos la Amazonía en el continente, pero las zonas de "mayor intensidad de deforestación" están en Colombia.

Explicó que las tierras deforestadas son utilizadas para una dinámica agropecuaria, donde se deberían conservar los bosques. Además de la ganadería, minería y cultivos para uso ilícito. Rodrigo Botero advirtió que tan solo en torno al Parque Nacional de Chiribiquete en cinco años aparecieron un millón de cabezas de ganado.

Rodrigo Botero dijo en Planeta Caracol que han llevado a candidatos presidenciales a las zonas de afectación por la deforestación en la Amazonía. Y cuando sobrevuelan estos sectores "no hay un solo candidato que diga que este fenómeno de la deforestación no es grave. Allí no hay Estado"