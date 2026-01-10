Prográmese acá con la final de la Supercopa de Turquía: Jhon Durán vs. Dávinson Sánchez

Jhon Durán vs. Dávinson Sánchez en la final de la Supercopa de Turquía / Composición: Caracol Radio

¡Colombia brilla en el fútbol turco! El Fenerbahce de Jhon Durán se enfrentará con el Galatasaray de Dávinson Sánchez por la final de la Supercopa de Turquía. Un compromiso que promete estar lleno de emoción, pues ambos colombianos van en la búsqueda de conseguir el titulo con su respectiva institución.

El delantero de 22 años quiere consagrarse campeón por primera vez con el Fenerbahçe, mientras que Sánchez aspira a ganar su quinto título con el Galatasaray y el noveno de su carrera.

El Galatasaray clasificó a la final tras golear 4-1 a Trabzonspor, Dávinson Sánchez estuvo en la cancha hasta el minuto 79, en donde fue sustituido por Mario Lemina. Por otro lado, el Fenerbahçe avanzó a esta instancia luego de vencer 2-0 a Samsunspor, Jhon Durán fue quien selló la clasificación.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 1 de diciembre de 2025, en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la liga turca que terminó 1-1. En ese clásico, Durán anotó el gol del empate de manera agónica al marcar en el minuto 90+5.

Posible alineación de Fenerbahçe

Ederson; Mert Müldür, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Münir Mercan; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek; Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu y Jhon Durán.

DT: Domenico Tedesco

Posible alienación del Galatasaray

Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Gabriel Sara, İlkay Gündoğan; Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper y Mauro Icardi.

DT: Okan Buruk

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre el Galatasaray vs. Fenerbahçe por la final de la Supercopa de Turquía se disputará este sábado 10 en el estadio Olímpico Atatürk de la ciudad de Estambul, a partir de las 10:45 de la mañana (hora Colombia). Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.

Es preciso mencionar, que el duelo estaba programado para las 12:45 de la tarde (hora Colombia), pero el horario se modificó debido a “advertencias sobre lluvia y fuertes vientos".