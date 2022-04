Tres años son suficientes para quebrar una empresa: Canal UNO a la SIC

Hace exactamente tres años, el Canal UNO presentó una queja en la Superintendencia de Industria y Comercio contra Caracol Televisión por abuso de posición de dominio. Hasta el momento, el superintendente Andrés Barreto no ha abierto la investigación.

Dijo, eso sí, que la queja está siendo analizada para determinar si hay o no mérito para formular un pliego de cargos.Tres años para analizar si abren una investigación, cuando, según su página, en quince días hábiles un ciudadano recibe respuesta.

Ramiro Avendaño, presidente del Canal UNO, dijo que hay mucho dinero invertido en un proyecto que no encuentra garantías en Colombia. A través de su asesora de prensa, el superintendente Barreto respondió que la queja de Avendaño no tiene términos hasta que no se abra una investigación, y actualmente solo hay una averiguación preliminar.