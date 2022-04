Burdisso: "No vamos a dejar tirada la Liga por jugar Libertadores"

Deportivo Cali no ha tenido un torneo soñado este semestre. El actual campeón es uno de los coleros del campeonato y su defensa del título está en el aire. Ahora debutará en la Copa Libertadores y está obligado a cambiar la mala cara que ha dejado ver en el fútbol local.

Guillermo Burdisso, jugador del Deportivo Cali, habló con El Alargue de Caracol Radio y dejó claro que aunque el presente del equipo no es el mejor en la Liga, no la van a descuidar por enfocarse en la Copa Libertadores.

"Vamos a ir partido a partido, pensando en ganar todos los partidos, no podemos pensar que ya está tirada la Liga, más allá de que no lleguemos a tener chances de clasificar, siempre vamos a dejar la vida por los puntos, así esté la Copa Libertadores no hay razón para dejar a un lado la Liga", señaló.

Deportivo Cali se medirá el próximo martes en su primer partido de la Copa Libertadores 2022, cupo que consiguió al coronarse campeón de la Liga Colombiana 2021-II. Ante Boca Juniors y en Palmaseca, el equipo de Dudamel está enfocado en seguir mejorando su funcionamiento y conseguir los resultados.

"Estamos en un momento impensado, tanto para los que salieron campeones como los que llegamos con otras ideas, de estar peleando arriba, de decir vengo al campeón para seguirlo siendo", dijo.

"No se nos están dando los resultados ni el funcionamiento, ahora en las últimas fechas ya se nos está dando el funcionamiento, hubo mejores labores individuales, pero así y todo no podemos llegar al resultado que hoy en día nos está haciendo muchísima falta", añadió.