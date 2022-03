Luis Vásquez y las claves de sus buenas actuaciones con el Medellín

Independiente Medellín cuenta con dos arqueros que han demostrado tener un alto nivel para cuidar la portería del Poderoso. En el partido por la Fecha 12 ante Millonarios, Mosquera Marmolejo se fue expulsado y en su lugar entró Luis Erney Vásquez, quien salió figura de dicho compromiso.

Recientemente, el equipo antioqueño jugó ante Pereira y nuevamente Vásquez de 26 años tuvo una destacable actuación. En el Carrusel Caracol, el portero vallecaucano habló sobre las claves del buen rendimiento suyo y de Andrés Mosquera, quien es el habitual titular.

"Creo que para eso uno se prepara, para aprovechar las oportunidades y gracias a Dios cuando he jugado me he sentido muy bien, con la confianza de los compañeros y del cuerpo técnico", destacó.

"Todo es con base en los entrenamientos, el día a día, trato de aplicar lo que nos dice Didier Muñoz y seguir los pasos de Mosquera Marmolejo, es el que nos guía. Trato de estar tranquilo mentalmente y trabajar muy fuerte", agregó.

Vásquez hizo especial énfasis en la preparación que les brinda el entrenador de arqueros Didier Muñoz, quien los instruye con bases europeas y tiene como principio el hecho de saber ubicarse en el área.

"Nos recalca la posición en el área, saber recorrer el área. Por ejemplo, cuando hay un balón cruzado, con Pereira, donde me golpeo, normalmente nosotros los arqueros colombianos no nos atrevemos a salir y él nos enseña eso. Es a lo que más enfoca él. Está muy capacitado y nos ha servido el trabajo de él", comentó sobre los entrenamientos.

"Me ha ayudado mucho el trabajo con el profesor Didier Muñoz, tienen idea con los porteros actualizada, se trabaja el estilo europeo. Hacemos muchos trabajos en entrenamientos, se trabaja juego aéreo, remates a media distancia, y cuando llegamos al partido lo hacemos un poco más fácil", expresó.

Luis Vásquez ha jugado seis partidos en lo que va del año con Independiente Medellín, de los cuales en dos logró sacar su portería a cero. Con el regreso de la sanción de Andrés Mosquera Marmolejo, el técnico Julio Comesaña tendrá una difícil decisión para decidir con cuál se decanta tanto para la Liga como para la Copa Sudamericana.