Tapabocas en espacio público: experto explica por qué no quitarlo

Hermán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la propuesta de quitar el tapabocas en espacios públicos en Colombia y recomendó que no se haga por ahora.

"Hay que tener en cuenta varios elementos con datos y condiciones epidemiológicas, comparadas con diferentes zonas en las que se hizo. Estamos en un pico aún de pandemia, la muestra es que todavía hay 200 personas diarias que fallecen por coronavirus", dijo.

Lea más:

Y agregó: "Hemos normalizado las muertes, 1, 20, 30... Son graves y 189 son peor. Hay una sensación de falsa seguridad en nuestra sociedad, un poco porque hemos entrado a la normalidad en todos los ambientes, pero se han relajado todas las medidas de bioseguridad. El primer punto es dónde nos encontramos y todavía no estamos".

Finalmente, mencionó que la vacunación va bien pero no todavía para empezar a pasar la página del coronavirus, por lo que el tapabocas debe permanecer.

"Otro elemento es la vacunación, todavía no hemos alcanzado las metas. 80.1% tiene una dosis y el 64% con esquema completo, es decir, que un 36% restante no lo tiene. Si en dos semanas, tenemos cifras que apoyan esto, sería el momento, pero por ahora no", finalizó.