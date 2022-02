Cristian Castro: "Me siento en deuda con la hinchada de Nacional"

Cristian Castro, defensa de Atlético Nacional, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su actualidad en el cuadro 'Verdolaga' y su deseo por poder tener más regularidad. El barranquillero aseguró que se encuentra en deuda con la afición antioqueña.

"Ya pude salir del covid, volví a entrenar y gracias a Dios ya se me dio la oportunidad el domingo, ahora preparándome para este viernes", comentó Castro sobre su reaparición el domingo ante el Pasto.

De este juego añadió: "me sentí muy bien, jugar al lado de mi compañero (Felipe) Aguilar me facilita las cosas por la experiencia que tiene, sumando minutos y ayudando al equipo que es lo más importante".

Sobre el actual plantel, destacó: "poco a poco los compañeros nuevos que van llegando se están acoplando al grupo, a lo que el profesor nos pide y nos transmite. Eso partido tras partido se va viendo reflejando en el campo de juego".

Mientras que de su presente, comentó: "para eso trabajo, para cuando me toque no ahorrarme nada, hacerlo de la mejor manera posible, mostrarle a mis compañeros, al club, a los hinchas de que estoy hecho. Con mis compañeros vamos a estar preparados para lo que se viene".

Castro también fue autocrítico: "la temporada pasada, por los pocos partidos que tuve, no pude demostrar quien verdaderamente soy. El tiempo de Dios es perfecto y cuando me toque demostrar de que estoy hecho. Estoy muy tranquilo, me siento en deuda con la hinchada porque quizás no he podido demostrar mucho, lo que se viene, partido tras partido demostraré. Trabajaré diario para demostrar todo lo que he venido haciendo en mi corta carrera".

Mientras que hizo un paralelo entre el fútbol colombiano y la Liga de Portugal: "es una Liga muy competitiva, cualquier equipo le puede demostrar a cualquiera que son buenos, más con Atlético Nacional, que no se ahorran nada. Es una Liga competitiva con jugadores y equipos muy buenos. Puede que sea poco parecida a la Liga portuguesa, que haya menos jugadores concodidos".

Finalmente, sobre su rival de esta noche, Alianza Petrolera, señaló: "es un equipo que juega muy directo, quizás no como el año pasado que proponían más, pero tenemos que hacer respetar nuestra casa, salir a proponer, salir a ganar. Va a ser un partido muy bonito, muy interesante".