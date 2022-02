Alimentos sí hay, pero falta dinero para comprarlos: Abaco ante el hambre

El problema del hambre es Colombia sí es muy delicado, alrededor de 15 millones de personas no tienen recursos para las tres comidas diarias, unos 500.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y más de 5 millones de habitantes padecen también las secuelas de la desnutrición.

Las cifras, varias de la cuales provienen de organismos oficiales, fueron presentadas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), en medio de la enorme polémica que se desató en el país por un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre hambruna, según el cual más de 7 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria este año 2022.

Aunque el Gobierno Nacional rechazó el informe y la representación de la FAO en Colombia aclaró que el propósito era llamar la atención sobre la inseguridad alimentaria de algunas poblaciones, pero no fue bien presentado, Abaco divulgó su informe en el que muestra que el problema del hambre y la desnutrición son preocupantes en el país.

Ayuda a población vulnerable en Palmira / Foto: cortesía ABACO / Daniel Escalona

Hablamos en Al Campo, de Caracol Radio, con Juan Carlos Buitrago, director general de Abaco, quien subrayó que la situación del hambre en Colombia “sí es crítica" y expresó que la encuesta Pulso Social publicada por el DANE muestra que, en diciembre de 2021, 14.399.043 personas comían apenas dos veces al día, 1.445.065 personas comían solo una vez al día y 154.828 personas comían menos de 1 vez al día.

El problema no es que falten alimentos en Colombia, sino que las familias no tienen el dinero suficiente para comprarlos, afirmó el señor Buitrago y precisó que 21 millones de colombianos se encuentran en pobreza monetaria con ingresos per cápita promedio de 331 mil pesos mensuales, dinero insuficiente para comprar una canasta básica de alimentos. Añadió que, según datos del ICBF, una alimentación saludable cuesta en Colombia 423.000 pesos mensuales.

Otros detalles sobre la situación alimentaria en Colombia, el alto índice de desperdicio de alimentos, el trabajo de 24 bancos de alimentos para rescatarlos y distribuirlos entre las poblaciones vulnerables, el impacto de la pandemia y más, en la entrevista de Al Campo, de Caracol Radio, con el director de Abaco, Juan Carlos Buitrago.