Reportan un tiroteo activo en un campus universitario del estado de Rhode Island, EE.UU.

La Policía de Estados Unidos confirmó que durante la tarde de este sábado, 13 de diciembre, se produjo un tiroteo en un campus de la Universidad de Brown ubicado en la ciudad de Providence, Rhode Island.

“Esta es una investigación activa. Por favor, resguardarse en el lugar o evitar la zona hasta nuevo aviso”, alertó la policía de Providence en la red social X.

Por su parte, la Universidad de Brown informó, en una actualización de su alerta de emergencia, que la situación “continúa”.

Sobre el paradero del tirador circulaban informaciones contradictorias, hasta que el presidente Donald Trump afirmó que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

“Me han informado sobre el tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!“.

