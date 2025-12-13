Por daño en tubería, Acueducto suspende servicio de agua en 66 barrios de la localidad de Kennedy

BOGOTÁ

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que un daño imprevisto en una tubería, ubicado en la Avenida Las Américas con calle 78, obligó a suspender el servicio de agua potable en amplios sectores de la localidad de Kennedy.

Según la entidad, la afectación se presenta en la zona comprendida desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre la carrera 79 y el río Bogotá, impactando más de 60 barrios, entre ellos Castilla, Ciudad Kennedy en sus distintos sectores, Corabastos, Patio Bonito, Roma, Timiza, Tintal, Valladolid y Villa Alsacia, entre otros.

La EAAB aseguró que su personal técnico ya se encuentra adelantando los trabajos necesarios para superar la contingencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso racional del agua almacenada mientras se normaliza la situación.

Finalmente, la empresa recordó que permanece habilitada la Acualínea 116 para atender inquietudes, reportes y solicitudes de la comunidad afectada sobre la asistencia de carrotanques.