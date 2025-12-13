Por daño en tubería, Acueducto suspende servicio de agua en 66 barrios de la localidad de Kennedy
El daño se originó en la Avenida de Las Américas con calle 78 en Bogotá.
BOGOTÁ
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que un daño imprevisto en una tubería, ubicado en la Avenida Las Américas con calle 78, obligó a suspender el servicio de agua potable en amplios sectores de la localidad de Kennedy.
Según la entidad, la afectación se presenta en la zona comprendida desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre la carrera 79 y el río Bogotá, impactando más de 60 barrios, entre ellos Castilla, Ciudad Kennedy en sus distintos sectores, Corabastos, Patio Bonito, Roma, Timiza, Tintal, Valladolid y Villa Alsacia, entre otros.
La EAAB aseguró que su personal técnico ya se encuentra adelantando los trabajos necesarios para superar la contingencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso racional del agua almacenada mientras se normaliza la situación.
Finalmente, la empresa recordó que permanece habilitada la Acualínea 116 para atender inquietudes, reportes y solicitudes de la comunidad afectada sobre la asistencia de carrotanques.