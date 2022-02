El Pulso del Fútbol, 2 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota como visitante de la Selección Colombia ante Argentina y la difícil situación del combinado nacional en la tabla de las Eliminatorias. Óscar dijo: "Hoy jugó Juan Fernando Quintero con River Plate, que se me cayó de los brazos. O sea que pudo haber jugado anoche, creo que Rueda y Quintero manejaron muy mal esa situación, por eso no creo en los jugadores que dicen "Colombia tierra querida"". Sobre el tema César agregó: "Yo sabía que Quintero estaba lesionado y no sé cómo se manejaron esos temas. Creo que los cuerpos médicos son quienes tienen que decidir si el jugador está en condiciones".

