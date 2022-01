Juan David Rodríguez: "Este Once Caldas va a dar de qué hablar"

Juan David Rodríguez, volante que retornó este año al Once Caldas, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su regreso al 'Blanco Blanco' y lo que le dejó su paso por el Junior de Barranquilla.

"Muy bien, estoy muy feliz de volver, es una oportunidad para mí de volver a retomar mi nivel, de volver a figurar. El paso por Junior me sirvió muchísimo, lastimosamente no fue lo que esperaba, no fue lo que soñé, comentó sobre su retorno a Manizales.

De qué lo inspiró a volver, respondió: "muchas cosas, el cariño de la gente, esa química que hay con la hinchada, el equipo que lo llevo en el corazón y hay mucho que agradecerle. Es mi casa, acá me valoran y me quieren".

"El equipo hizo una inversión, los compañeros que llegaron son excelentes jugadores, todos llegan de excelentes equipos. Los refuerzos nos van a aportar muchísimo, son jugadores de experiencia", comentó sobre el plantel conformado para esta temporada.

"Las ganas que tenemos de brindarle a este equipo, la verdad va a dar mucho de qué hablar", añadió.

Sobre la posibilidad de llegar a otros equipos, comentó: "hubo acercamientos con varios equipos, propuestas realmente no terminaron en nada, solo querían venderme y era difícil".

De lo que le dejó su paso po el Junior, explicó: "muchísimas cosas, valoro en cada lugar que estoy, aprendí muchísimo. El nivel de competividad que tiene el Junior lo hace crecer a uno. Aprendí de los cuerpos técnicos que tuve, el profe Amaranto (Perea), el profe Arturo (Reyes)".

Finalmente, del acompañamiento de los hinchas dijo: "Es una hinchada maravillosa, una de las mejoes del país, los caracteriza el respeto y el amor por su equipo. Nosotros le estamos debiendo a la hinchada".