Luis Fernando Suárez: "Antes se gozaban los triunfos ahora son un alivio"

En diálogo con El Alargue de Caracol, el técnico de la selección costarricense, Luis Fernando Suárez, habló acerca de la forma en que ganaron el último partido de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 cuando derrotaron a Honduras al último minuto y se mantienen en la pelea por clasificar, haciendo un análisis de este triunfo.

“Hay situaciones en las cuales uno piensa de qué manera eso le sirve a uno, hay mucha tensión que se da, el empate lógicamente estaba para que uno de local deba ganar, pero cuando se gana al último minuto se generan muchas cosas o al menos la respuesta que uno puede conseguir es que el jugador nunca bajó los brazos”, comentó.

Hay muchos críticos en su contra porque los ‘ticos’ no juegan bien y si bien están en la lucha su panorama no es claro para llegar al mundial, ante esto dijo: “es una locura, en determinado momento se convierte en una situación donde los triunfos de nada valen, el clasificar de alguna manera tampoco, yo creo que no se puede dejar contento a nadie, tengo que buscar de alguna forma las cosas malas que se están dando en la Selección y corregirlas”.

El técnico también opinó sobre la Selección Colombia señalando que “tiene que mejorar en ataque, lo importante y lo que yo veo claro es que hay como hacerlo, Reinaldo tiene jugadores de calidad que en determinado momento el entrenador tendrá forma de como corregir esos errores, son jugadores que cuando llegan en sus clubes marcan diferencia”.

Así mismo, se refirió a la salida del profesor Óscar Washington Tabárez de la dirección uruguaya afirmando que “sintió mucha tristeza porque si hay algo que se debe respetar es la historia y las cosas bien hechas, el maestro fue un hombre demasiado correcto no solamente en la selección, en la gente de Uruguay, inspirando respeto en todo el mundo”.