Debate: ¿Es alentador el panorama con los jugadores juveniles de Colombia?

El proceso rumbo a Catar 2022 está llegando a su fin y algunos jugadores jóvenes empiezan aparecer de cara al futuro, pero ¿están realmente preparados para dar ese salto de calidad para que sean tenidos en cuenta a la Selección Colombia?

En la última emisión de El Alargue de Caracol se debatió cómo se están llevando las diferentes categorías inferiores de la Selección Colombia en la actualidad para que puedan ser llamados en pocos años a la categoría mayor.

Uno de los panelistas invitados fue el periodista y relator deportivo Eduardo Luis López, quien enfatizó en la falta de un proyecto dónde se el de la importancia a los jugadores juveniles, dándole la suficiente participación para que puedan ser tenidos en cuenta de cara al futuro, un proceso que según él debe ser liderado por el técnico de la selección mayor.

“El futuro si es más inquietante que el presente, el tema central es la selección a futuro, hoy no tendríamos que estar tan mal, nosotros tenemos buenas herramientas, pero hoy no veo ese recambio generacional en el que salgan nuevos referentes, nuevos líderes, y eso se debe a que no se ha pensado desde el punto de vista estructural, el seleccionador de la mayor no interviene en las menores”, señaló.

Así mismo, se reiteró en la poca participación de jugadores, ya que muchas veces se convocan futbolistas que sirven como alternativas, pero no logran tener minutos en la Selección, por lo que no sirve de nada este llamado si no son tenidos en cuenta por el técnico Reinaldo Rueda, tales casos como Jeison Lucumí, Luis Sinisterra, Andrés Andrade, Yerson Cándelo, Andrés Llinás, entre otros.

Otro de los factores que mencionaron fue la falta de planeación y organización de la Federación al no contar en la actualidad con un director técnico en la Selección Colombia sub 20, algo que afecta de gran manera porque no se cuenta con un proceso estructurado y cuando llegan las competencias oficiales de la categoría se improvisa con una convocatoria de rapidez.