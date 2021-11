Alirio Barrera espera que precandidatos dialoguen con él sobre su reto

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy Alirio Barrera, precandidato presidencial, habló sobre el reto que hizo este martes en su cuenta de Twitter, en donde retó a los demás candidatos para que demuestren que tuvieron mejores resultados que él durante alguna administración.

El candidato aclaró que antes de proponer el reto analizó bien la situación, “lo que necesito es ver datos estadísticos de temas de presupuesto o pobreza”.

Asimismo, Barrera indicó que si pierde entregará alguno de los dos mejores caballos que tiene que son Guerrero o Pasaporte. También afirmó en relación con el precio de sus caballos que, “muchos tienen valor sentimental y el precio depende también de los resultados que tienen. Pueden costar 70 o 50 millones de pesos”.

Sin embargo, indicó que cuando hay cariño no es fácil venderlos. Además, si uno sabe que es un buen caballo no hay motivos para entregarlo a alguien más. Pero en el caso de este reto, el candidato no tiene problema con entregar a alguno de sus caballos.